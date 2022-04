Werse aus ihrem Korsett befreit

Die naturnahe Umgestaltung der Werse im Innenstadtbereich ist abgeschlossen. Zur Abnahme des zweiten und dritten Bauabschnitts gab‘s am Donnerstag einen Rundgang mit allen Beteiligten.

Fast schon karibisch mutet die renaturierte Werse kurz nach der Fertigstellung an. Florian Nikolic, Thomas Spieker (beide Bezirksregierung), Hans Schäfer (Wasser- und Bodenverband), Kristina Becker (Untere Wasserbehörde), Ludger Schulze Horsel, (Wasser- und Bodenverband), Robert Reminghorst (Ahlener Umweltbetriebe) und Harald Schwick (Firma Lodenkemper, v.l.)

Die Enten fühlen sich wohl im neuen Wersebett. Sie haben den naturnah umgestalteten Abschnitt zwischen Stadion und Dolberger Straße schon ganz in Beschlag genommen. Zu ihnen werden sich in den kommenden Wochen und Monaten noch weitere Tierchen gesellen, denn die Renaturierung schuf ideale Rückzugsräume mitten in der Stadt.

Der etwas verlegte Fuß- und Radweg an der Werse Foto: Christian Wolff

„Wenn erst mal die Vegetation zurückgekehrt ist, sieht das hier noch einmal anders aus“, sagt Hans Schäfer, Verbandstechniker des Wasser- und Bodenverbands Ahlen-Beckum. Zum Abschluss des zweiten und dritten Bauabschnitts begleitet er am Donnerstag einen Ortstermin mit allen Verantwortlichen von Stadt bis Kreis.

Schäfer: „Wir haben die Strukturvielfalt der Werse um einiges erhöht und das Gewässer aus seinem Korsett befreit.“ Dadurch verlangsame sich die Fließgeschwindigkeit, was der Schaffung neuer Lebensräume diene und gerade bei Starkregenereignissen sinnvoll ist. Allein im dritten Bauabschnitt seien rund 3000 Kubikmeter Boden bewegt und 220 Kubikmeter abgefahren worden. Beim zweiten seien es sogar 4700 Kubikmeter bewegter und 2000 Kubikmeter abgefahrenes Material gewesen. Alte Wurzeln wurden zum Teil eingearbeitet. Das entfernte Steinbett wurde von der Firma Lodenkemper nicht zu einer Deponie transportiert, sondern wiederverwertet – oder „dem Wirtschaftskreislauf wieder zugeführt“, wie es Geschäftsführer Harald Schwick fachmännisch formuliert.

Enten auf der Werse Foto: Christian Wolff

Da die Werse jetzt nicht mehr schnurgerade ist, sondern sich durch eigens modellierte Grüninseln schlängelt, auf denen nun Schilf und Wildpflanzen heimisch werden, benötigt sie nun auch mehr Platz. Dafür wurden stadteigene Wiesen und ein aufgelassener Bolzplatz integriert, der entlangführende Wanderweg teilweise verlegt. Und ein paar neue Bäume wurden in Ufernähe ebenfalls angepflanzt.

Werse-Impression. Foto: Christian Wolff

Die Gesamtmaßnahme, die zwischen September 2021 und April 2022 lief, hatte einen Kostenfaktor von rund 400 000 Euro. 80 Prozent davon stammen aus der Landesförderung, der übrige Teil von der Stadt Ahlen.

Der Tenor des Abnahmerundgangs ist jedenfalls durchweg positiv und wird an diesem Donnerstag noch durch die positiven Kommentare einiger Spaziergänger verstärkt. Die nehmen die neue Wegeführung in veränderter Umgebung schon jetzt sehr gut an, schätzen das neue Naturerlebnis vor der Haustür.