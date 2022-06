Angebote der Ausschreibung liegen vor - Werse-Brücke 30 Prozent drüber

Ukraine-Krieg und weltweiter Rohstoffmangel schlagen sich deutlich in den aktuellen Ausschreibungsergebnissen zum Bau der neuen Wersebrücke für die Osttangente nieder. Um jetzt das mindestbietende Bauunternehmen beauftragen zu können, hat der Betriebsausschuss in seiner Sitzung am Donnerstag (9. Juni, 17 Uhr, Ratssaal) über die Bereitstellung überplanmäßiger Mittel in Höhe von 970.000 Euro zu entscheiden. Darüber hinaus sei die Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2023 um 200.000 auf zwei Millionen Euro zu erhöhen, heißt es vorab.

