Wertstoffhof bleibt geschlossen

Keine Abfallannahme am Donnerstag: Zu stürmisch sei es dafür, teilt die Stadt mit. Aber die Müllabfuhr fährt.

Der Wertstoffhof der Stadt Ahlen bleibt am Donnerstag geschlossen. „Bei diesen heftigen Böen ist es nicht mehr gewährleistet, dass Abfälle sicher in Container umgefüllt werden können“, sagt Entsorgungsleiter Frank Buntrock.

Sperrige Abfälle

Keinem sei damit geholfen, „wenn einem die teils sperrigen Abfälle um die Ohren fliegen.“ Deswegen sei am Morgen entschieden worden, den Wertstoffhof für Bürgerinnen und Bürger nicht zu öffnen. Die Beschäftigten seien jedoch an Bord und würden die Tore öffnen, sobald der Sturm sich lege. Ob und wann das sei, will Frank Buntrock jedoch nicht spekulieren.

Entspannter ist die Situation bei der städtischen Müllabfuhr. Sie wird am Donnerstag alle Touren wie geplant fahren.