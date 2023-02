„Westen darf Druck Putins nicht nachgeben“

Mit einer Kundgebung des „Ahlener Bündnisses für Frieden“ wurde in der St.-Marien-Kirche an den ersten Jahrestag des Überfalls Russlands auf die Ukraine gedacht. Dabei sprach der Münsteraner Ruprecht Polenz.

Ein starkes Zeichen der Solidarität haben mehr als 150 Menschen am Freitagnachmittag bei einer Kundgebung in der St.-Marien-Kirche an die bedrängten Menschen in der Ukraine gesandt. Das Ahlener Bündnis für Frieden hatte den ersten Jahrestag des russischen Überfalls auf das Nachbarland zum Anlass genommen, den bekannten CDU-Politiker Ruprecht Polenz als Redner einzuladen, der sich deutlich zu Waffenlieferungen bekannte.