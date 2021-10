Westfalens kleinster Weihnachtsmarkt braucht Hilfe

Westfalens kleinstes Weihnachtsmärktchen hat ein Problem: Erstmals lassen sich seine Regale in einem winzigen Wartehäuschen in der Ahlener Bauerschaft Brockhausen nicht mehr aus eigener Kraft füllen, weil im Vorjahr so stark abgeräumt wurde. Darum jetzt ein Deko-Hilfeaufruf.

Ein Lichtblick in ländlicher Abgeschiedenheit: Dem kleinsten Weihnachtsmärktchen Westfalens fehlt es erstmals an Deko, die seine Regale füllen. Folge des unerwarteten Erfolgs vor einem Jahr.

Seine Initiatoren nennen ihn liebvoll das kleinste Weihnachtsmärktchen Westfalens. Nie zuvor schien seine Anziehungskraft größer als im Advent 2020, was erklärbar ist. Während des landesweiten Lockdowns war er der Einzige weit und breit – und einstimmender denn je. Aus weiten Teilen des Münsterlandes pilgerten Ausflügler in die Abgeschiedenheit der Bauerschaft Brockhausen, um sich an einem winzigen Wartehäuschen weihnachtlich zu erwärmen. Das hat jetzt Konsequenzen: Kurz vor der Neuauflage fehlt es an Dekoelementen, die alle Jahre wieder aus eigenen Beständen seine Regale füllten. Zeit für einen sympathischen Hilfeaufruf, um wieder Gutes tun zu können – aus aktuellem Anlass im Advent 2021 für die Flutopfer an der Ahr.

MEHR ZUM THEMA Beschauliche Bescherung in der Bauerschaft Weihnachtsmärktchen im Wartehäuschen

Mitnehmen, was gefällt. Geben, was die gute Sache persönlich wert scheint: So einfach ist das auf Vertrauen basierende Konzept, mit dem Anwohner aus der Bauerschaft Brockhausen alle Jahre wieder ein Buswartehäuschen an der Alten Drensteinfurter Straße zweckentfremden. Mit 3000 Euro erreichten die Spenden im Advent 2020 ein nicht für möglich gehaltenes Rekordergebnis. Adressat seinerzeit: die Hospizbewegung im Kreis Warendorf.

Gesucht: Deko wie diese, um die Regale zu füllen. Foto: Ulrich Gösmann

Längst laufen die Vorbereitungen für die Neuauflage auf Hochtouren. „Nachdem uns im vergangenen Jahr so viele Menschen besucht und die große Krippe genossen, sich eine schöne Erinnerung, kleine Geschenke und noch etwas Ergänzung für die heimische Weihnachtsdekoration mitgenommen haben, sind leider unsere Keller und Dachböden leer und wir auf Sachspenden angewiesen, um auch in diesem Jahr eine gute Sache zu unterstützen“, schreibt Mitinitiatorin San­dra Weißenborn in einem Hilfeaufruf an die Redaktion. Und lässt im Namen ihrer Nachbarn wissen: „Für uns in der Bauerschaft liegt es in diesem Jahr nahe, den Flutopfern im Ahrtal den kompletten Erlös des weihnachtlichen Budenzaubers zu spenden, zumal einige von uns Brockhausern dort vor Ort mitgeholfen haben, die Flutschäden zu beseitigen und auch noch weiterhin helfen.“

Appell an alle Ahlener

Die Aktiven richten ihren Appell an alle Ahlener, jetzt ihre Dachböden, Abstellräume und Keller – passend zur Jahreszeit – zu durchforsten. Gut erhaltene Weihnachtsdeko könne entweder direkt im Wartehäuschen bei Gunnemann abgestellt oder zum Atelier „Tat-Ort“ auf dem Hof Beckamp, Drensteinfurter Straße 120, gebracht werden.

„ »Wir nehmen alte Weihnachtsdekoration aller Art ...« “ Sandra Weißenborn

„Wir nehmen alte Weihnachtsdekoration aller Art und setzen sie in unserem weihnachtlichen Bushaltestellenhäuschen neu in Szene“, lässt Sandra Weißenborn wissen. Die letzten Jahre hätten gezeigt: Was der eine nicht mehr mag, findet der andere richtig schön. Erneut steht an keinem Stück ein Preis. Jeder Besucher des Märktchens, das nonstop 24/7 geöffnet ist und zum zweiten Advent am 5. Dezember im Lichterglanz steht, darf selber entscheiden, was ihm das ausgesuchte Stück wert ist und womit man persönlich die Flutopfer unterstützen möchte.

Die Nachbarn werden wieder die große Krippe aufbauen, viele Lichter zum Blinken bringen, basteln, schweißen, sägen und sich gemeinsam auf die Weihnachtszeit und gesellige Glühweinrunden am Lagerfeuer freuen.