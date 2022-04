Weststraße: Jetzt hilft nur noch eine Asphaltierung

Der April-Sturzregen am Donnerstag hat der Begegnungszone in der Weststraße den Rest gegeben. Vorbei ist es mit dem Pflaster.

Schon wieder: Ab Montag wird die obere Weststraße zwischen der Einmündung Westenmauer am Kunstmuseum und der Kampstraße für den Kraftfahrzeugverkehr voll gesperrt. Zu Beginn der Woche nehmen die Ahlener Umweltbetriebe (AUB) das Pflaster auf und gießen großflächig Heißasphalt ein, um die Verkehrssicherheit wiederherzustellen, teilte die Stadt am Freitag mit. Spätestens zu Ostern soll ein Befahren zumindest einspurig wieder möglich sein.

Steine liegen locker

Zu der am Freitagmittag kurzfristig beschlossenen Sicherungsmaßnahme zwängen die heftigen Regenfälle am Donnerstag, die in der „Begegnungszone“ große Teile des Straßenpflasters in Bewegung gebracht hätten, heißt es. „Der Niederschlag hat dazu geführt, dass die Bettung des Pflasters aufgeschwommen ist und viele Steine nur noch locker aufliegen“, beschreibt der Leiter der Tiefbau-Gruppe bei den Umweltbetrieben, Mathias Wehmeyer, das akute Problem.

Sorgen bereitet das Straßenpflaster den AUB schon seit längerer Zeit. Wegen Fehlern beim Einbau haben sich in der Vergangenheit immer wieder Steine aus den Fugen gelöst. Mit der verantwortlichen Baufirma befindet sich die Stadt in einer gerichtlichen Klärung. Um die Straße weiterhin verkehrssicher befahrbar zu halten, sind bereits an mehreren Stellen Pflastersteine gegen Asphalt ausgetauscht worden.