Weststraße wird erneut gesperrt

Schon wieder: Um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, wollen die Ahlener Umweltbetriebe in der Begegnungszone Weststraße weitere lockere Pflastersteine gegen eine Asphaltschicht austauschen. Die Weststraße wird dazu zwischen Kampstraße und Westenmauer in der kommenden Woche am Dienstag (7. Juni) und Mittwoch (8. Juni) gesperrt, kündigt die Stadt in einer Pressemitteilung an.