Wieder gesteigert: 20,08 Prozent „plus“

Kronkorken ohne Ende: Die Schlange derjenigen, die ihre gesammelten Altmetallwerte am „Kulturgut Samson“ abgeben wollten, riss am Freitagabend kaum ab. Das Ergebnis toppte erneut das Vorjahr.

Wiegemeister Jan Hendrik Bückedr (r.) nahm mit Unterstützung von Dirk Charvat entgegen, was Vereine, Nachbarschaften und Privatleute im vergangenen Jahr an Kronkorken gesammelt hatten.

Die ersten Spender standen schon Stunden vor dem offiziellen Beginn der Aktion vor der Tür des „Kulturguts Samson“, um Eimer, Tüten oder ganze Kisten voller Kronkorken abzugeben. Um Punkt 17 Uhr wurde dann am Freitagnachmittag die Waage aufgebaut und die Spannung bei allen Beteiligten stieg. Stunden später stand fest: Das Ergebnis der Sammlung des Vorjahres wurde erneut geknackt.

„Wir hatten 2021 ein Kronkorken-Gewicht von 4906,4 Kilogramm“, rechnete Wiegemeister Jan Hendrik Bücker vor. „Die heutige Aktion hat insgesamt 6138,9 Kilogramm zusammengebracht. Das ist eine Steigerung um 20,08 Prozent.“ Von 2015 bis 2022 seien es sogar 21 Tonnen Gesamtgewicht gewesen – eine Sattelzugladung.

Erlös für die Darmkrebshilfe

Entsprechend gut gelaunt zeigte sich auch Ingo Petermeier aus Liesborn, der die Sammlung zugunsten der Patientenhilfe Darmkrebs bei der Felix-Burda-Stiftung einst ins Leben gerufen und seither mehrere Weltrekorde eingeheimst hat. Gemeinsam mit Frau und Kind nahm den Ertrag der Aktion am Freitag entgegen und transportierte ihn noch am Abend in sein Liesborner Zwischenlager. Der Metallwert der Kronkorken wird dann in Geld umgewandelt, das 1:1 gespendet wird.

Zeitweise standen die Kronkorken-Abgeber über den gesamten Vorplatz Schlange. „Mit solch einem Andrang haben wir nicht gerechnet“, sagte Denis Brinkkötter vom Organisationsteam. „Der Zuspruch wird von Jahr zu Jahr größer“, konstatierte auch Dirk Charvat, der den Wiegemeister bei der Wertermittlung unterstützte. Es sei unglaublich, wie viele Getränkeflaschen hinter dieser Deckelmasse stecke. Die Spender kamen wie in den Vorjahren aus den Reihen der Feuerwehren Ahlen, Vorhelm und Sendenhorst. Aber auch Kegelclubs, Nachbarschaften und Einzelpersonen aus Enniger, Hoetmar und anderen umliegenden Gemeinden beteiligen sich inzwischen an der jährlichen Sammlung.

Der Förderer-Vorstand hatte indes die Beköstigung der zahlreichen Besucher übernommen. Erstmals wurde die alte Gaststätte, die sich seit Mitte 2021 im Eigentum des 2016 gegründeten „Kulturgut“-Vereins befindet, komplett in die Wiegeaktion eingebunden. Angesichts der recht kühlen Witterung gab‘s auch heißen Glühwein, Tee und frische Frikadellen, die das Mitglied Björn Weinberg ehrenamtlich zubereitet hatte. Der Erlös dieser Einnahmen soll nun der weiteren Sanierung des Gebäudeensembles zugute kommen, die aktuell nach der abgeschlossenen Neueindeckung der Dächer von Gasthaus, Gesindehaus und Saal auf der Tenne weitergeht. Wie berichtet, soll die ehemalige Außenstelle des Landgestüts Warendorf dank öffentlicher Förderung erlebbar gemacht werden. Die Sammlung Kitzig, teilweise bereits im „Ahlener Kulturkeller“ ausgestellt, erhält darin eine neue, dauerhafte Heimat. In einigen Wochen erhalten dazu die beiden Remisen ein neues Dach.

Beste Genesungswünsche richteten alle Beteiligten Michael Brinkkötter aus, der die Kronkorkensammelstelle Vorhelm seit Jahren betreut und diesmal aus gesundheitlichen Gründen nicht am Wiegetermin teilnehmen konnte. „Nächstes Mal muss er auf jeden Fall wieder dabei sein“, wünschte sich auch Ingo Petermeier.