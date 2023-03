Wieder mehr persönliche Gespräche

Probleme in oder durch die Schwangerschaft? Dann steht die Beratungsstelle donum vitae zur Verfügung. In Ahlen ist die Einrichtung am Markt zu finden.

Die Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle donum vitae Kreisverband Warendorf legt ihren Jahresbericht vor. Im vergangenen Jahr suchten 377 Menschen die Beratungsstelle auf.

„Wir freuen uns, dass wieder mehr Menschen zu uns kommen und das persönliche Gespräch suchen. Natürlich bieten wir auch weiterhin telefonische Beratungen an“, sagt Sonja Rosenhövel, Leiterin der Beratungsstelle.

Klärung rechtlicher Fragen

Die Einrichtung unterstützt bei Fragen rund um Schwangerschaft und Geburt, Familienplanung, Sexualität, Verhütung sowie nach Fehl- oder Totgeburt. Die meisten Beratungen wurden vor, während und nach der Schwangerschaft begleitend durchgeführt. „In den Gesprächen wurden vermehrt rechtliche Fragen geklärt und auf gesetzliche Hilfen hingewiesen. Oft wissen Familien nicht, dass sie zum Beispiel Kinderzuschlag beantragen können“, führt Sonja Rosenhövel aus.

Finanzielle Hilfen

Finanzielle Hilfen können auch direkt in der Beratungsstelle beantragt werden. So vergibt donum vitae Gelder aus der Bundesstiftung „Mutter und Kind“. Diese Antragsstellung erfolgt in der Schwangerschaft und die Gelder können unter anderem für den Kauf von Umstandskleidung und eine Säuglingserstausstattung eingesetzt werden. Die Beratungsstellen von donum vitae befinden sich in Ahlen am Markt 6 und in Warendorf am Ostwall 35. Das Beratungsangebot ist kostenlos. Termine werden zeitnah vergeben unter Telefon 78 38 20.