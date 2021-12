Wieder mehr Tempo auf der Weststraße

In der Begegnungszone Weststraße steigt das Tempo, beobachtet SPD-Ratsmitglied Bernd Meiwes – und tritt auch mit der Forderung nach Gegenmaßnahmen aufs Tempo.

Notdürftige

Flickschustereien und das Asphaltieren schadhafter Stellen zeigen in der Begegnungszone Weststraße Wirkung, wie Bernd Meiwes (SPD) am Donnerstagabend im Stadtplanungs- und Bauausschuss unter Punkt Verschiedenes in die Runde warf: Motorisierter Verkehr schalte wieder kräftig hoch, ohne Rücksicht auf Fußgänger. Seine Forderung: kurzfristige Maßnahmen zur Temporeduzierung!

Darüber soll am kommenden Montag erneut gesprochen werden, wenn der Betriebsausschuss in der Stadthalle zusammentritt. Dann könnte es auch aktuelle Informationen der Verwaltung zum laufenden Gerichtsverfahren geben.