Anwohner prangert Verschmutzung zwischen Ahlen und Dolberg an

Ein Graus nicht nur für Hamsterer: Toilettenpapier findet sich am Wegesrand zwischen Ahlen und Dolberg.

Illegale Müllentsorgung. Keineswegs eine Lappalie, sondern eine Ordnungswidrigkeit oder unter Umständen sogar eine Straftat, die für die Täter richtig teuer werden kann. Dennoch finden sich in und um Ahlen immer wieder wilde Müllkippen. So auch im Außenbereich zwischen Ahlen und Dolberg, wo Unbekannte scheinbar ganz selbstverständlich alle denkbaren Abfälle auf öffentlichem Grund oder auch Privatgrundstücken deponieren: Kunststoffe, Haushaltsmüll, alte Farbeimer oder Bauschutt werden dort regelmäßig einfach mitten im Grünen abgeladen. Eine fortlaufende „massive Vermüllung“, die einen der Anwohner dazu veranlasste, sich an unsere Redaktion zu wenden.