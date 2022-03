Wildes Wirrwarr einer Wunderwelt

April hätte es werden sollen. Ahlens neuer Stadtpark öffnet nun voraussichtlich erst am 14. Mai – für Besichtigungstouren. Komplettfreigabe Ende Mai, Anfang Juni. Hier wie anderswo kosten Lieferschwierigkeiten Zeit.

Polier Pascal Jacoby hat die Riesenameisen bei der Montage schon zig mal erklommen. Am einfachsten sei er über die Strickleiter hochgekommen. Wer weiß: Vielleicht geht‘s ja noch einfacher...

Wie nur raufkommen auf das Wirrwarr Polynesischer Riesenameisen? „Am einfachsten geht‘s über die Strickleiter“, verrät Pascal Jacoby. Zig mal hing der 37-jährige Polier aus dem Team der Firma Zimmer.Obst aus dem brandenburgischen Spreenhagen in den vergangenen Tagen zu Montagezwecken in den Seilen. In Kürze übernimmt Ahlens Nachwuchs. Allerdings nicht im April, sondern frühestens Mitte Mai. Denn auch für den neuen Stadtpark gilt: Zeitverzug durch Lieferengpässe.