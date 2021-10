Wildwuchs in den Wundertüten

Problemstandort ehemalige Bodelschwinghschule. Beide Container sind schon wieder randvoll. Zweimal in der Woche kommt Jürgen Nienaber zum Leeren.

Wundertüten nennt er sie. Doch allzu oft hätte Jürgen Nienaber lieber nicht gewusst, was in ihnen steckt. Seine regelmäßigen Touren zu Ahlens 18 Altkleiderstandorten führen den Rot-Kreuzler durch eine Gefühlswelt zwischen Erstaunen, Ekel und Entsetzen. Ob Elektroschrott, getragene Wäsche, eine Tüte Pornokassetten oder ein halbes Schaf: „Manchmal frage ich mich: Was sind das für Menschen?“ Ob ihm seine Arbeit überhaupt noch Spaß macht? Klare Antwort: „Ich weiß, wofür ich es mache.“