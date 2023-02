Wind drückte Feuer in Richtung Wohnhaus

Auf 150 000 Euro schätzt die Polizei den Schaden nach dem Brand auf dem Gelände eines Garten- und Landschafstbaubetriebs zwischen Ahlen und Dolberg. Am Dienstagabend waren ein Unterstand samt Fuhpark und auch ein Gewächshaus in Flammen aufgegangen.

Der Wind stand am Dienstagabend so unglücklich, dass Gefahr bestand, die Flammen könnten von Fahrzeugunterstand und Gewächshaus eines Garten- und Landschaftsbauunternehmens am außerstädtischen Knotenpunkt Dolberger Straße / Im Holt auf das Wohnhaus übergreifen. „Dazwischen waren vielleicht noch drei Meter Abstand“, schätzt Einsatzleiter Marcel Reifel am anderen Morgen.