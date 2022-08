Winkelmann Powertrain vor Neuausrichtung

Foto:

Riemenscheiben, Kraftstoffverteilsysteme, Schwingungsdämpfer und mehr: Winkelmann Powertrain Components ist einer der weltweit führenden Zulieferer von Motor- und Getriebekomponenten für alle namhaften Automobilhersteller und gehört zum Geschäftsbereich Automotive der Winkelmann Group. Am Stammsitz in Ahlen entwickelt das Unternehmen Technologien für Produkte und Prozesse der Automobilindustrie. Auf der Homepage heißt es: „Mit unseren Lösungen setzen wir weltweit Maßstäbe in Bezug auf Innovation und Qualität made in Germany.“ WPC fertigt Produkte für den europäischen Markt in Ahlen und Legnica in Polen. Für die außereuropäischen Märkte läuft die Herstellung an zahlreichen Standorten.