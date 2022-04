Winter kann Helfer nicht stoppen

Plätze, Straßen, Gräben und Grünanlagen in und um Vorhelm wurden am Samstag wieder von Unrat befreit. Vertreter der Vorhelmer Vereine und der Patenkompanie aus der „Westfalen-Kaserne“ machten sich gemeinsam auf den Weg.

Über 40 Helfer sammelten sich an der Alten Mühle, um in den Außenflächen rund um Vorhelm Müll einzusammeln.

Sollte „Vorhelm putz(t) munter“ auch in diesem Jahr wieder ausfallen? Nein, dass war die einhellige Meinung in der Interessengemeinschaft Vorhelmer Vereine und Verbände (IGVVV). Was die Pandemie nicht schaffen sollte, hätte beinahe das Wetter bewirkt. Nämlich die Absage der Aktion. Aber die Vorhelmer blieben stur und gingen am Samstagvormittag auf Müllsuche in den Außenbereichen des Wibbeltdorfes.

Annika Beinroth sowie Alexander, Jonathan und Vater Markus Schoeps gehörten zur starken Gruppe der "Wibbelei". Es wurde generationenübergreifend gesammelt. Foto: Ralf Steinhorst

Der unerwartete Wintereinbruch mit leichtem Schneefall bereitete den Organisatoren letztlich doch etwas Kopfzerbrechen. 50 Vorhelmer hatten zunächst ihre Mithilfe zugesagt, mit dem Wetterumschwung erhielt der IGVVV-Vorsitzende Guido Keil dann einige Absagen. „Aber wir haben nach einer Kurzkonferenz durchgezogen“, zeigte er sich entschlossen. Denn kurzfristig meldete sich die Vorhelmer Patenkompanie des Aufklärungsbataillons 7 aus der Westfalen-Kaserne mit neun Soldaten als Verstärkung an. Und das in diesen Zeiten, wo die Bundeswehr mit Pandemie und Ukrainekrieg sehr viel mehr Aufgaben zu bewältigen hat als noch 2019, als die letzte Müllsammelaktion stattfand? „Es gibt immer ein kleines Team in der Kaserne, das die Stellung hält“, beruhigte Feldwebel Laeuffer, der den Trupp anführte. Es sei der ausdrückliche Wunsch von Kompaniechef Major Baron von Düsterlohe gewesen teilzunehmen. Die Soldaten selbst hätten sich freiwillig gemeldet.

Leon Schwarte war erstmals für die Einteilung der Gruppen zuständig, Ortslandwirt Ulrich Averberg (v. l.) schaut sich das mal an. Foto: Ralf Steinhorst

Sie wurden wie alle knapp 40 Teilnehmer von Guido Keil an der Alten Mühle mit Humor empfangen: „Guten Morgen, wir haben es geschafft, dass es noch geschneit hat.“ Aber nachdem die Aktion zweimal ausgefallen sei, sei es nun wieder notwendig gewesen sie durchzuführen. Und so wurden einige Debüts gefeiert. Leon Schwarte hatte erstmals die Einteilung der Gruppen in seinen Händen: „Ich habe es quasi von meinem Großvater übernommen.“ Erstmals marschierte auch eine große Gruppe der Awo-Kita „Wibbelei“ mit Erziehern, Kindern und Eltern an und verpasste der Aktion einen generationenübergreifenden Touch. Und auch der neue Hausleiter Lukas Sierleja vom Seniorenzentrum „Drüke Möhne“ war mit von der Partie, schließlich sei es eine gute Gelegenheit, die Menschen aus dem Dorf besser kennenzulernen.

Auch dieses Mal unterstützte die Partnerkompanie Vorhelms, hier mit Cedric Wiesner, Dennis Starke, Roman Drude und Robin Baerhausen (v. l.) die Müllsammelaktion. Foto: Ralf Steinhorst

Wie gehabt stellte die Stadt Ausrüstung wie Handschuhe, Greifer und Warnwesten. Für das leibliche Wohl zum abschließenden Helfergrillen sorgten Kempermarkt und Bäckerei Düchting, den Mülltransport zum Wertstoffhof erledigte der Landwirtschaftliche Ortsverband. Apropos Müll: Es kamen einige Säcke zusammen, bis auf zwei Autoreifen allerdings nichts, was außergewöhnlich war. „Wir sind froh, dass wir es durchgeführt haben – es hat sich gelohnt“, zog Guido Keil am Ende ein positives Fazit.