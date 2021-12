Winziger Weihnachts-Wahnsinn

Westfalens winzigster Weihnachtsmarkt strahlt in diesem Advent bis ins Ahrtal. Ein Buswartehäuschen in der Bauerschaft Brockhausen ist Anziehungsmagnet, um adventlich einzustimmen. Adressat der Spendeneinnahmen ist eine von der Flutkatastrophe betroffene Familie in Dernau.

Westfalens winzigster Weihnachtsmarkt – kurz „WWW“ – ist gut für ein weiteres „W“: „Wahnsinn“, nennt Mitorganisatorin Sandra Weißenborn, was ein einziger Zeitungsaufruf gerade in Gang gesetzt habe. Er füllte Garage und Hänger mit Sachspenden, die reichen dürften, um in die Verlängerung zu gehen. Doch Heiligabend soll wieder Schluss sein mit dem geheimnisvollen Budenzauber in einem abgelegenen Buswartehäuschen in der Bauerschaft Brockhausen, der Erdenkinder aus dem weiten Münsterland alle Jahre wieder so magisch nach Ahlen zieht.

In den ersten seiner bisher sechs Jahre war er ein echter Geheimtipp. Seit dem ersten Pandemie-Advent ist er Pilgerstätte am Rande der Drensteinfurter Straße. Seine Stille hat er aber dennoch behalten. Weil Weihnachtsmärkte gar nicht erst öffneten, folgten viele ihrer Neugier in die Ahlener Feldflur – in der Hoffnung auf adventliche Atmosphäre.

Das Haus der Familie Wollersheim in der Dernau nach der Flutkatastrophe. Ihr soll mit dem Spendenerlös beim Neuanfang geholfen werden. Foto: privat

Das Erfolgskonzept ist ein Einfaches: mitnehmen, was gefällt. Geben, was es wert scheint. Und: einfach ins Regal stellen, was selbst nicht mehr gebraucht wird, aber anderen eine neue Freude bereiten könnte. Fünf Jahre lang hatten Anwohner aus der Bauerschaft Brockhausen Weihnachtliches aus ihrem eigenen Fundus zusammengetragen. Der unerwartete Ansturm im Advent 2020 ging aber an die Reserven. Ein Zeitungsaufruf im Herbst setzte dann eine Welle in Gang, die Sandra Weißenborn niemals erwartet hätte: „Wir konnten unsere Garage plötzlich nicht mehr begehen. Mein Vater hat irgendwann einen Hänger davorgestellt.“ Mehr noch: Vor jeder Tür, an jeder Ecke habe etwas gestanden. „Du kriegst mit jeder Kiste eine persönliche Deko-Geschichte in die Hände gedrückt“, wird Sandra Weißenborn konkret – und ernst, weil ihre Geschichte Antrieb sei, in diesem Advent alles zu geben: Der Erlös geht an die sechsköpfige Familie Wollersheim in Dernau, die bei der Flutkatastrophe im Sommer fast alles verloren habe. Ahlener Landwirte sind dort durch ihre Hilfseinsätze mittlerweile bestens bekannt. Über den Krisenstab kam jetzt der Kontakt zustande. „Wir waren unglaublich bewegt von diesem Schicksal“, erzählt die Mitinitiatorin. Reaktionen aus dem Ahrtal blieben nicht aus. „Sie sind ganz berührt, dass es so etwas gibt“, verrät Weißenborn aus ihrem persönlichen Kontakt, den sie und andere zur Familie Wollersheim aufgebaut haben. Für ihr inzwischen 20-köpfiges Team sagt sie: „Wir haben alle großen Bock, das hier zu rocken, damit sie im Ahrtal richtig was merken davon.“

Der Spendenaufruf setzte eine Welle der Hilfsbereitschaft in Gang. Foto: Sandra Weißenborn

Von weiteren Sachspenden bittet die Brockhausenerin jetzt allerdings abzusehen: „Wir sind gut ausgestattet. Bitte nichts mehr bringen!“