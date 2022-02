Weiße Fahnen liegen auch in der Ahlener Diesterwegschule bereit, um am Mittwoch (2.Februar) zu signalisieren, dass die Belastungsgrenzen erreicht sind.

Auch an der Diesterwegschule werden an diesem Mittwoch demonstrativ weiße Fahnen aus den Fenstern hängen, wie Katrin Lanzerath (l.) und Antonia Heringloh zeigen.

An weißen Fahnen haftet Symbolkraft. Vier werden an diesem Mittwoch auch an der Ahlener Diesterwegschule demonstrativ im Wind wehen. Schulleiterin Antonia Heringloh formuliert die Botschaft für ihr Team: „Wir können bald nicht mehr!“ Der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht habe und mehr denn je auch um die eigene Sicherheit sorgen lasse, sei der abrupte Wechsel von PCR- auf Antigen-Einzeltests in der Vorwoche gewesen.