„Wir schließen ein erneutes Bürgerbegehren nicht aus“

„Wir sind wieder eins.“ In dieser Feststellung von Friedrich Löper schwingt große Erleichterung mit, der sich bei einem Pressetermin am Mittwochabend als neuer Vorsitzender der Rathausfreunde Ahlen vorstellt. Unterstützt wird er von Benita Andela, Angelika Koßmann sowie Heike und Hubert Niesing. Nicht dem Vorstand gehört Alfred Thiemann an, der die Funktion des Pressesprechers bekleidet.

Für die nähere Zukunft nimmt der neue Vorstand wieder das Rathaus verstärkt in den Blick. „Für uns ist der Neubau des Stadthauses noch keineswegs abgehakt“, unterstreicht Löper und verweist darauf, dass sich entscheidende Koordinaten seit dem verlorenen Bürgerentscheid im März 2020 verändert haben. Als Stichworte nennt Löper die immer noch ausgestandene Corona-Krise und ihre Folgen, den Ukrainekrieg und die sich abzeichnende Energieknappheit im Gefolge mit einer galoppierenden Inflation und knapper werdenden öffentlichen Mitteln.

Entscheidungsgrundlagen verändert

„Die Entscheidungsgrundlagen haben sich grundlegend verändert“, assisistieren Alfred Thiemann und Hubert Niesing. Das Beste wäre, so Löper, der Rat würde die Bürger im Rahmen eines Ratsbürgerentscheids erneut nach ihrer Meinung fragen. Weil das angesichts der ablehnenden Haltung von CDU, SPD und FDP kaum zu erwarten sei, könne ein weiteres Bürgerbegehren eine Option sein. Dazu benötige man aber einen Ratsbeschluss, den man entsprechend angreifen könne.

Anlieger beabsichtigen Klage

Thiemann sieht auch die jüngst von der Bezirksregierung Münster ausgehändigten Städtebaumittel in Höhe von 4,46 Millionen Euro kritisch, weil sich die Planung durch den Wegfall des Kellers gravierend geändert habe. Zum anderen vertritt er auch einige Anlieger, die gegen die Änderung des Bebauungsplans zu klagen beabsichtigen.

Nach dem verlorenen Bürgerentscheid war es ruhig um die Rathausfreunde geworden, bei denen in der Folgezeit Hans-Dieter Hanses, Sven Hanses und Günter Knipping das Heft in die Hand genommen hatten, nachdem ein Teil bei der Kommunalwahl die Bürgerliche Mitte (BMA) unterstützt hatte und ein anderer Teil Alfred Thiemann als Vertreter der Wählergruppe Rathausfreunde 2020.