Wird der Einkauf zum Luxus?

Im „Talk am Donnerstag“ diskutieren Bürgerinnen und Bürger über Themen der Stadtgesellschaft. Thema diesmal: die Preissteigerungen.

„Talk am Donnerstag“

Am Donnerstag (9. Juni) findet um 19 Uhr der nächste „Talk am Donnerstag“ im Filmsaal der VHS statt. Zentrale Themen werden in der regelmäßig stattfindenden Diskussionsrunde aufgegriffen. Dierk Hartleb, Maria Kessing und Nadine Köttendorf fragen nach, lassen Teilnehmende zu Wort kommen und diskutieren durchaus kontrovers. Das Thema Preissteigerung beherrscht seit einigen Wochen den Alltag. Laut einer Umfrage der Unternehmensberatung McKinsey ist die Inflation die größte Sorge der Deutschen. Auch für die Ahlenerinnen und Ahlener hat dieser Preisanstieg Auswirkungen auf das tägliche Leben.

Kaum ein Haushalt bleibt verschont

Von enormen Preissteigerungen bei Benzin und Diesel bis hin zu teuren Grundnahrungsmitteln – kaum ein Haushalt bleibt von der Thematik verschont. Die Gäste der Diskussion berichten aus ihrem Arbeitsalltag aus den Bereichen Verbraucherberatung, Sozialberatung und sonstigen sozialen Unterstützungsleistungen. Wie sieht es aktuell in Ahlen aus, welche Bevölkerungsgruppe ist besondere betroffen und wie können die Auswirkungen der Inflation möglichst sozialverträglich ausgeglichen werden? Die Teilnahme ist gebührenfrei, um Anmeldung wird gebeten unter vhs-ahlen.de oder in der VHS-Geschäftsstelle unter Telefon 5 94 36.