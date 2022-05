Wo sind die Vereine geblieben?

Der Dachverband der Ahlener Sportvereine hat am Montagabend in der Mitgliederversammlung im ASG-Clubheim keinen neuen Vorstand wählen können. Von den anwesenden Vertretern der sieben Vereine war niemand bereit, sich für die zu besetzenden Vorstandsämter zur Verfügung zu stellen.

Der erst im August 2009 vom damaligen Verbandsvorsitzenden Dirk Neuhaus und dem ehemaligen Bürgermeister Benedikt Ruhmöller geschlossene Pakt für den Sport scheint zu bröckeln. Martin Hummels, seit 2014 Vorsitzender des Stadtsportverbands und bereits 15 Jahre in dem Gremium tätig, bedauerte ebenso wie einige Vereinsvertreter, dass von den angeschlossenen 41 Ahlener Vereinen nur sieben den Weg in die Mitgliederversammlung gefunden hatten. Er saß zusammen mit Doris Toppmöller, die in Personalunion die Aufgaben der Geschäftsführung und der Schatzmeisterin übernommen hatte, allein am Vorstandstisch. Beide hatten zu Beginn der Versammlung erklärt, sich nicht mehr in Vorstandsämter wählen zu lassen.

Lange Diskussion

Vor dem Hintergrund, dass neben den nicht anwesenden Vertretern kleinerer Vereine auch einige mitgliederstarke Vereine nicht an der Versammlung teilnahmen, entwickelte sich eine lange Diskussionsrunde. Man fragte sich, ob den abwesenden Vereinen die Bedeutung und die Aufgabe des Stadtsportverbands überhaupt bewusst sei.

An dieser Stelle griffen dann auch Brigga Kazmierczak und Marcel Fels, in der Stadtverwaltung zuständig für Schule und Sport, in Diskussion ein. Sie schlugen vor, per E-Mail die Vereine über den Stadtsportverband und seine Aufgaben zu informieren und zu einer Informationsveranstaltung am 30. Mai einzuladen. Dieser Vorschlag fand bei den Vereinsvertretern und auch bei Doris Toppmöller sowie Martin Hummels große Zustimmung.

Nach den Sommerferien wird der Verband dann zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung, in der der neue Vorstand gewählt werden soll, einladen. Doris Toppmöller und Martin Hummels haben sich bereit erklärt, bis zum 22. August ihre Aufgaben kommissarisch weiter zu führen und sammelten dafür sowie für ihren bisherigen Einsatz ein dickes Dankeschön ein.

Aktuelle Mailadressen

Niemand mochte sich am Ende der Versammlung vorstellen, welche Folgen entstehen, wenn am 22. August kein neuer Vorstand gewählt werden kann. Die beiden Vertreter der Stadtverwaltung baten noch um Einsendung aller aktuellen E-Mail-Adressen der Vereine an die städtische E-Mail-Anschrift: felsm@stadt.ahlen.de.