Wöchentlicher Gedankenaustausch

Es hängt zur Fastenzeit in den Kirchen der St.-Bartholomäus-Gemeinde, das Hungertuch. Dieses Symbol weist auf das Motto der Wochen zwischen Aschermittwoch und Ostern hin. Das laute „Die letzten sieben Worte Jesu“, erklärte der Stadtpfarrer Dr. Ludger Kaulig bei der Vorstellung am Donnerstag: „„Wie im vergangenen Jahr, als vieles der Pandemie wegen ausfallen musste.“

Arbeitskreis Fastenzeit

In St. Bartholomäus gibt es den Arbeitskreis Fastenzeit und der hat vieles für die kommenden Wochen ausgearbeitet. So beginnt die Fastenzeit traditionell am Aschermittwoch (2. März) mit dem Empfang des Aschenkreuzes. Das wird der St.-Bartholomäus-Kirche um 9 Uhr zur Eucharistiefeier der KFD mit Pfarrer Joseph Thota gegeben, ebenso um 18 Uhr in der St.-Ludgeri-Kirche mit Pfarrer Reinhard Kleinewiese, um 19 Uhr in der St.-Marien-Kirche mit Pfarrer Dr. Ludger Kaulig und gleichzeitig in der St.-Lambertus-Kirche mit Pfarrer Georg Aßmann.

Start am 4. März

Zu den Gottesdiensten bietet der Arbeitskreis zusätzlich in jeder Fastenwoche einen Gedankenaustausch in den Gemeindekirchen immer um 19 Uhr an. Los geht’s am Freitag (4. März) in St. Ludgeri, am 8. März treffen sich Interessierte in St. Josef. In St. Elisabeth findet die Andacht am 16. März (Mittwoch) statt, in St. Bartholomäus am 22. März (Dienstag) und in St. Lambertus am 30. März (Mittwoch) statt. Die beiden letzten Termine sind in St. Marien am 7. April (Donnerstag) und in der Kapelle Borbein am 11. April (Montag). „Wir haben die Zeiten extra so gelegt, damit jeder auch bei feststehenden wöchentlichen Terminen die Gelegenheit hat, zu kommen“, erklärte Dr. Ludger Kaulig abschließend.