Wohnungssuche hat noch kein Ende

Information und Austausch standen im Mittelpunkt des Wohnungsgeber-Treffens in Mittrops Hof (v.l.): Sandy Richter, Bernd Döding, Christian Schmölzing, Gisela Lange, Falk Panitz, Daniela Noack, Detlef Prösch, Ergül Aydemir, Angelina Veit, Moritz Seipp, Stephanie Kosbab und Ulla Woltering.

„Vielen Dank, dass Sie so viel für die Menschen aus der Ukraine getan haben. Wir wissen, dass das nicht immer einfach gewesen ist.“ Mit diesen Worten würdigte Sozialdezernentin Stephanie Kosbab das Engagement der sogenannten Wohnungsgeber. Informationen zu Ansprechpartnern, aber auch Austausch und Geselligkeit kamen bei dem Treffen in Mittrops Hof am Donnerstagabend nicht zu kurz. Mit Falk Panitz stellte Stephanie Kosbab den neuen Integrationsbeauftragten vor.

Sandy Richter von der Leitstelle „Älter werden in Ahlen“ konnte als Hauptorganisatorin im Auftrag der Stadt neben den „Offiziellen“ 20 Ahlenerinnen und Ahlener begrüßen, die ihre Wohnungen für Geflüchtete aus der Ukraine zur Verfügung gestellt haben. Am Ende der dreistündigen Zusammenkunft dankte sie für die Unterstützung und nahm viele Anregungen und Kontaktdaten mit – und vor allem auch das Gefühl, mit den Problemen nicht alleingelassen zu werden.

106 Menschen in Notunterkunft

Gruppenleiterin Daniela Noack schilderte die Situation in der Mammutschule als Notunterkunft, in der aktuell 106 Geflüchtete aus der Ukraine untergebracht sind. Die Stadt sei bemüht, für sie passenden Wohnraum zu finden, versicherte Fachbereichsleiterin Ulla Woltering. Ihr besonderer Dank galt daher Detlef Prösch und Bernd Döding, die als „Wohnungscoaches“ Besichtigung und Bewertung der angebotenen Immobilien vornehmen. „Der Ort und die Menschen müssen zusammen passen“, sagte Ulla Woltering.

Arbeitskreis Patenschaften

Sandy Richter begrüßte als Moderatorin Angelina Veit vom Caritasverband für Ahlen, Drensteinfurt und Sendenhorst. Angelina Veit erläuterte das Lotsenprojekt und informierte über den Arbeitskreis Patenschaften als enge Vernetzung zwischen Flüchtlingen und ehrenamtlichen Betreuern. Regelmäßige Schulungen und Vernetzungstreffen zu besonderen Themen kommen beiden Seiten zugute. Das konnte Angelika Knöpker, Vorsitzende des Fördervereins für Flüchtlinge Ahlen, nur bestätigen. Anhand einiger Beispiele machte sie deutlich, wie wichtig eine engmaschige ehrenamtliche Begleitung der Flüchtlinge sei. Ergül Aydemir, Mitarbeiterin im Fachdienst Integration bei Innosozial, stellte das Projekt „Wie funktioniert Deutschland“ und das Sprachcamp für Grundschüler vor und lud zudem zu „Ahlen zeigt Flagge“ am 21. August ein.

Unterstützung bei fachlichen Fragen

Christian Schmölzing vom Kommunalen Integrationsmanagement (KIM) und Moritz Seipp vom Fachdienst Integration und Migration beim Caritasverband boten den Wohnungsgebern ihre Unterstützung bei fachlichen Fragen an. „Das große bürgerschaftliche Engagement spricht für einen guten Zusammenhalt in unserer Stadt“, fand Ulla Woltering abschließend lobende Worte.