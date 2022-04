Wolfgang Pottin neuer Vorsitzender

Die Kleingärtner vom Kleingartenverein Ahlen-Ost haben in ihrer Jahreshauptversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Der erste Vorsitzende Jan Keller trat nach fast 17 Jahren nicht mehr zur Wahl an. Der Schriftführer Nico Brauner und auch der Zweite Vorsitzende Matthias Weiß sind von ihrem Ämter zurückgetreten. Daher war die Versammlung dringend nötig. Coronabedingt hatte sie allerdings immer wieder verschoben werden müssen.

Die drei ehemaligen Vorstandsmitglieder bekamen je ein Abschiedspräsent zur offiziellen Verabschiedung. Im Anschluss legte der nun ehemalige Vorsitzende seinen Geschäftsbericht ab, der sehr kurz ausgefallen ist, da es aufgrund der Coronapandemie kaum Aktivitäten im Vereinsleben gegeben hatte. Es folgte die einstimmige Entlastung des Vorstands.

Kleine Überraschung

Zum neuen Ersten Vorsitzenden wurde dann Wolfgang Pottin gewählt. Bei der Wahl zur zweiten Vorsitzenden gab es eine kleine Überraschung, denn mit Silvia Klar kehrte ein ehemaliges Vorstandsmitglied des Vereins nach drei Jahren zurück: Silvia Klar war über Jahrzehnte Kassiererin gewesen.

Neuer Schriftführer ist nun Michael Zuralski. Die Kassiererin Sandra Gärtner wurde in ihrem Amt bestätigt. Zu neuen Kassenprüfern wählte die Versammlung Christian Mingram und Nicole Lakomy.

Der neue Vorstand stellte einen kleinen Haushaltsplan vor. Dabei wurde den anwesenden Mitgliedern mitgeteilt, dass es Renovierungen in den Anlagen und rund um das Vereinsheim geben wird. Vom Bezirksverband war Anne Becker anwesend, die dem neuen Vorstand mit Rat und Tat zur Seite stehen will. Zudem gab sie einen Tätigkeitsbericht des Verbandes ab und stellte eine Reihe von Terminen vor. Nach knapp 90 Minuten schloss der neue Vorsitzende Wolfgang Pottin die harmonische Sitzung und bedankte sich, dass trotz der 3G-Regel so viele Mitglieder erschienen sind. „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe und stehen jedem Kleingärtner für Anregungen oder bei Problemen zur Verfügung“, so Pottin abschließend.