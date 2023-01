Wunderbares aus einemBauchgefühl

Mit einem musikalischen Leckerbissen startet die Kulturgesellschaft am 19. Januar (Donnerstag) i

n das neue Jahr. Zum Auftakt der Reihe „Get Jazzed“ gastiert das Axel Fischbacher Trio mit „Bebop Sketches“ um 20 Uhr im Stadthallenfoyer.

Als Axel Fischbacher mit seinem Quintett und der Kammerphilharmonie Wuppertal 2020 wenige Tage vor Veröffentlichung und Premiere des Albums „Five Birds and Strings“ richtig unter Strom stand, hat er sich im Trio mit Tim Dudek (Drums) und Nico Brandenburg (Kontrabass) für zwei Tage bei Dudek im Studio eingeschlossen und die Musik der LP „Bebop Sketches“ aufgenommen – zum Runterkommen.

Die Studiosession war zunächst gar nicht zweckgebunden und konzeptionell. Es wurde einfach „drauflosgejammt“, die Aufnahme lief mit. Aber gerade durch diese Leichtigkeit mit echtem Fokus auf die Musik, ohne den Druck nun „etwas abliefern zu müssen“, entstand etwas Besonderes. Aus jedem Takt der Aufnahme spricht Freude und Lebendigkeit.

Standards der Standards

Das so entstandene Album „Bebop Sketches“ umfasst Improvisationen auf Basis sehr bekannter Jazzstücke, die als „die Standards der Standards“ bezeichnet werden können. Das Ergebnis sind fantastische Kompositionen, die auch „Nichtjazzern“ zumindest vom Hören her „irgendwie bekannt vorkommen“, aber ganz sicher zum Lebensinhalt jedes Jazzmusikers zählen.

Diese Standards sind ein Repertoire, das seit Jahrzehnten zum Repertoire des Fischbacher-Trios zählen. Auf dieser Basis werden die Songs nicht einfach heruntergespielt, sondern das Trio spielt vielmehr mit ihnen.

Die LP bildet elegant den eigenen Sound und Umgang der Musiker mit dem Standardjazz ab. Da gibt es Stücke und Passagen, die sehr abstrakt und skizzenhaft gespielt werden, andere wiederum sind nahe am Original und manches richtig „old fashioned“.

Mit blindem Verständnis

Aus einem Bauchgefühl heraus ist in einer lockeren Atmosphäre und blindem Verständnis der Musiker untereinander etwas Wunderbares entstanden, frei nach Dizzy Gillespie: „As musician you have to keep one foot back in the past and have one foot forward into the future!“ (Als Musiker musst du immer einen Fuß in der Vergangenheit und einen in der Zukunft haben.)

Eintrittskarten zum Preis von 15 Euro (ermäßigt zehn Euro, Mitglieder der Kulturgesellschaft 7,50 Euro) sind im Vorverkauf der Stadthalle Ahlen unter der Telefonnummer 20 00 sowie bundesweit an allen Reservix-Vorverkaufsstellen unter www.reservix.de zu erhalten.