Wunsch nach Frieden als roter Faden

Langanhaltender Applaus galt den Sängern des MGV Concordia nach ihrem abwechslungsreichen Programm am Sonntag in der Marienkirche.

Unter dem Motto „Nun singet und seid froh“ unterhielt der Männerchor MGV Concordia am Sonntagnachmittag sein Publikum in der Marienkirche nach zweijähriger Pause mit einem abwechslungsreichen Programm in der Tradition des Dreikönigssingens.

Über eine Stunde lang präsentierten die Männer unter der Leitung von Wilfried Thorwesten in unterschiedlicher Zusammensetzung Chorsätze und Arrangements aus zehn europäischen Ländern und den USA und erhielten dafür von den zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörern langanhaltenden Applaus.

„Musik ist ein Teil unseres Lebens, in diesen dunklen und kalten Tagen brauchen wir sie. Ohne Musik ist das Leben ein Irrtum“, stellte Pastor Hubert Schöning an den Anfang seiner Begrüßung. Er rief alle interessierten Männer unter 50 Jahren dazu auf, sich dem zahlenmäßig reduzierten Chor anzuschließen und so sein Fortbestehen zu sichern.

Franz-Josef Börste führte durch das Programm. Foto: Ingrid Kunst

Ihrem Wunsch nach Frieden, der sich auch als roter Faden durch die Wortbeiträge des Vorsitzenden Franz-Josef Börste zog, gaben die Sänger bei ihrem Einzug in die Kirche mit dem Kanon „Dona nobis Pacem“ eindrucksvoll Ausdruck. Es folgten zwölf Volks- und Weihnachtslieder als drei- bis vierstimmige Chorsätze und Motetten in der Formation des „Großen Chores“. Rund 30 Sänger präsentierten zu Beginn und im letzten Teil des Konzerts Stücke europäischer Weihnachtsliedtradition wie „Heilige Nacht“, „Süßer die Glocken nicht klingen“, „Bajuschki Baju“, „Transeamus usque Bethlehem“, „Adeste fideles – herbei, o ihr Gläubigen“ und „Gloria in excelsis Deo“. Eingebettet in die Darbietungen des Hauptchores begeisterte der zwölfköpfige „Kleine Chor“ mit dem Arrangement von „Stille Nacht“, dem italienischen „Weihnachts-Hymnus“, dem vierstimmigen „Ding dong! Merrily on high“ und dem amerikanischen Barbershop-Arrangement „Jingle Bells“ mit englisch-deutschem Text.

Der Kleine Chor beeindruckte mit verschiedenen vierstimmigen Arrangements. Foto: Ingrid Kunst

Vor dem Hauptchorfinale wurden die Zuhörer durch Mitsingen der Gemeindelieder „Seht ihr unsern Stern dort stehen“ und „Nun freut euch, ihr Christen“ erfolgreich zum eigenen Mitsingen aktiviert. Den eindrucksvollen Schlusspunkt setzte wie in den Vorjahren das gemeinsam und stehend intonierte Weihnachtslied „O du fröhliche“.

Durch das Programm führte Franz-Josef Börste mit erläuternden und zum Nachdenken anregenden Beiträgen. „Merken Sie sich den 7. Mai vor, dann wird ein großer Projektchor Karl Jenkins‘ ‚Peacemaker‘ hier zur Aufführung bringen“, wandte er sich an die Liebhaber der Chormusik. Zur Kostendeckung rief er am Ende des kostenlosen Konzerts zur Beteiligung an der Kollekte auf und dankte allen Beteiligten für ihr Engagement.