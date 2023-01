Wünsche für Ahlens Innenstadt

Um die Zukunft der Ahlener Innenstadt geht es am 28. Februar in der Marienkirche.

Alle, die Ideen haben, wie sich die Ahlener Innenstadt künftig entwickeln soll, sind eingeladen zum Innenstadtforum am 28. Februar (Dienstag). Zwischen 19 und 21 Uhr werden in der Marienkirche Wünsche diskutiert, wohin es mit dem Zen­trum in den nächsten Jahren gehen soll. Veranstalter der Gesprächsrunde sind die Stadt Ahlen und das Stadtforschungs- und Planungsbüro Junker und Kruse, das im Rahmen des „Sofortprogramms zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in NRW“ ein Zentren-Management für Ahlen durchführt.

Was sich Menschen wünschen

Gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern, Gewerbetreibenden und Engagierten aus Vereinen und Institutionen soll der Frage nachgegangen werden, was eine zukunftsfähige sowie nachhaltige Innenstadt ausmacht und was sich die Menschen in Ahlen für ihr Stadtzen­trum wünschen.

Zur Sprache kommen auch Möglichkeiten, wie die gesammelten Vorschläge auf den Weg zu bringen sind. Das Treffen ist Auftakt zu einer Reihe von weiteren Veranstaltungen, die sich mit Perspektiven für die City befassen. Unterstützung geben dem Ideenprozess die Landesinitiative „Zukunft Innenstadt NRW“ und das Landesministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung.