Wünsche und Ängste vor dem „Take off“

„Take off“ ist der Titel der Ausstellung, die seit kurzem im Obergeschoss des Kunstmuseums zu sehen ist. Es ist die Abschlussausstellung der Absolventinnen und Absolventen der Kunstklasse der Fritz-Winter-Gesamtschule, die nach sechs Jahren intensiven Kunstunterrichts in eine Ausbildung gehen oder in die Sekundarstufe II wechseln. Zur Vernissage hatten sich alle Beteiligten in Schale geworfen. Auch, um sich angemessen bei ihrer Kunstlehrerin Canan Uludasdemir zu bedanken.

Zum krönenden Abschluss ihrer sechs Kunstklassenjahre beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler mit dem Thema Zukunft.

Unterschiedliche Mittel und Motive

Die zum Teil großformatigen Bilder, Wandinstallationen und 3D-Konstruktionen sind Ergebnis von Gruppenarbeiten. Mit ganz unterschiedlichen künstlerischen Mitteln und Motiven werden Gefühle am Wendepunkt zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft dargestellt. Ein Motiv sind Hände, die mal ineinander gelegt sind und mal aneinander vorbei greifen.

Diese Hände finden nicht zueinander Foto: Dierk Hartleb

In einem Mauerwandbild werden Ängste und Sorgen beschrieben, ein anderes Werk greift den Unterrichts- und Schulalltag auf und rückt plakativ einen Stuhl ins Blickfeld. Andere Arbeiten beschäftigen sich mit dem Thema Erde und Natur. Die große Abflugtafel, die der Ausstellung auch ihren Titel gab, fungiert als bildliche Metapher für den neuen Lebensabschnitt.

Die Idee für die Werke haben die Kunstklassenabsolventen eigenständig entwickelt und umgesetzt. Wichtig war ihnen, dass ihre Emotionen zum Ausdruck kommen. Mit Hilfe eines QR-Codes kann man in ihre Zukunftswünsche und -ängste hineinhören.

Ein intensiver Blick Foto: Dierk Hartleb

Die intensive Zusammenarbeit zwischen Kunstmuseum und der Fritz-Winter-Gesamtschule besteht seit 2007. Vor 15 Jahren wurde die erste Profilklasse „Kunst“ eingerichtet. Seither besuchen die Kunstklassen der Jahrgänge fünf bis zehn regelmäßig die Ausstellungen. Die Bandbreite der gezeigten Kunst bietet Anschauungsmaterial, das den Blick auf die Kunst schon früh erweitert und eine „besondere“ Toleranz und Kenntnis gegenüber der Kunst hervorruft.