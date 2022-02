Wunschtermin für Anmeldung

Nur noch wenige Monate, dann steht für die jetzigen Viertklässler der Schulwechsel an. Wer zum Städtischen Gymnasium gehen will, kann sich ab Freitag anmelden.

Am Städtischen Gymnasium laufen ab kommenden Freitag die Anmeldungen für die zukünftigen Fünftklässler. Die Schule garantiert eine Zusage, wenn die Grundschulempfehlung stimmt.

Die Anmeldungen am Städtischen Gymnasium für das kommende Schuljahr beginnen am kommenden Freitag (18. Februar). „Wir gehen davon aus, dass das pädagogische Konzept und das soziale und digitale Lernen stark nachgefragt werden“, teilte Schulleiter Meinolf Thiemann mit. Außerdem halte das Städtische Gymnasium mit dem naturwissenschaftlich orientierten Mint-Profil und dem Musik- und Kunstprofil weitere attraktive Angebote bereit, so Meinolf Thiemann weiter.

Bilinguales Lernen

„Das bilinguale Lernen bietet zudem vielen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, ein bilinguales Abitur zu erwerben und bereitet diese bestmöglich auf Studium und Beruf vor“, ergänzte die stellvertretende Schulleitung Dr. Anne Giebel. Schülerinnen und Schüler mit einer Grundschulempfehlung für Gymnasium oder Gesamtschule – auch mit Einschränkung – würden in jedem Fall eine Zusage bekommen. Aufgrund der Coronasituation findet die Terminvergabe über ein Online-Portal (terminland.de/sgahlen/) statt. Sollte der Wunschtermin besetzt sein, können sich Eltern unter Telefon 9 10 60 melden oder eine E-Mail an sekretariat@sgahlen.eu schreiben.

Die genauen Anmeldezeiten für die zukünftige Klasse fünf im Schuljahr 2022/2023 laufen

am Freitag (18. Februar) von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr,

am Samstag (19. Februar) von 10 bis 15 Uhr,

am Montag (21. Februar) von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr,

am Dienstag (22. Februar) von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr

am Mittwoch (23. Februar) von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr.