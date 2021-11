Würdigung der Jubiläumsvereine

Drei Sportvereine planen ihre Jubiläumsfeierlichkeiten und dann das: Die Coronapandemie macht alle Vorbereitungen zunichte, weil keine Veranstaltungen mehr stattfinden dürfen. Das tut weh.

Das Sportarchiv-Team wollte die Jubiläen aber nicht einfach untergehen lassen und erinnert in seiner neuen Ausstellung im Sportmuseum in der Bodelschwinghschule auch an die Jubiläumsvereine, die sich inzwischen aufgelöst haben.

„Jubiläum trotz(t) Corona“

100 Jahre Reisevereinigung Ahlen und TuS Westfalia Vorhelm, 75 Jahre Sportfreunde Wacker Ahlen und TuS Ahlen sowie 50 Jahre LG Ahlen: fünf Vereine, die Sportgeschichte geschrieben haben und an die nun die Ausstellung „Jubiläum trotz(t) Corona“ erinnert, die am Sonntagvormittag feierlich eröffnet wurde.

„Ich weiß selbst, was ein Jubiläum auslöst und was es bedeutet, wenn es dann zerstört wird“, zeigte der Stadtsportverbandsvorsitzende Martin Hummels Mitgefühl für die Aktiven, die ihre Jubiläen schon vorbereitet hatten. Deshalb sei die Ausstellung auch einzigartig und suche ihresgleichen. Der stellvertretende Bürgermeister Serhat Ulusoy begrüßte die Einrichtung von Sportarchiv und Sportmuseum als „längst überfällig“. Er wies darauf hin, dass sich auch viele Migranten mit ihren Vereinen in das Sportleben der Stadt eingebracht haben.

Sportarchiv-Teammitglied Michael Wigger (l.) mit Franz Börste vom Jubiläumsverein Reisevereinigung Ahlen vor Ausstellungsstücken Foto: Ralf Steinhorst

„Wir haben gesehen, dass einige Vereine schon gerne gefeiert hätten, da kam uns die Idee zu dieser Ausstellung“, blickte Dieter Massin zurück. Schließlich wolle ein 100 Jahre alter Verein sein Jubiläum auch gerne nach außen tragen: „100 oder 75 Jahre – das ist schon was!“ Dass die Ausstellung auch nicht mehr existierende Vereine würdigt, sei kein Problem, denn die hätten Ahlen ja mitgeprägt.

Franz Börste, Ehrenvorsitzender der Reisevereinigung Ahlen, freute sich über die Ausstellung: „Das ist besonders lobenswert, denn es waren ja Veranstaltungen geplant.“ Auch dem TuS-Westfalia-Vorsitzenden Peter Wiethaup gefiel es, er gab sich aber auch trotzig: „Wir werden in Vorhelm das Jubiläum nachholen“. Die Ausstellung hat bis Ende Januar sonntags von 15 bis 17 Uhr und grundsätzlich mittwochs von 17 bis 19 Uhr geöffnet.

Eine Nationalmannschaftsjacke mit ASG-Aufdruck? Eine besondere Aktion machte es möglich, Uschi Stolle übergab die Jacke an Dieter Massin. Foto: Ralf Steinhorst

Am Rande übergab Uschi Stolle eine besondere Nationalmannschaftstrainingsjacke ihrer Tochter Alicia, die in der Handball A-Nationalmannschaft der Frauen spielt. Die Jacke ist mit dem Aufdruck der Ahlener SG versehen und stammt aus einer Aktion, in der die Ausbildungsvereine der Nationalspielerinnen gewürdigt wurden. Zudem erhielt das Sportarchiv-Team eine Medaille, die an den ersten Platz der Bodelschwinghschule im Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ im Jahr 1987 erinnert.