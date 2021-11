„Zahlen sind nicht vergleichbar“

Das neue Stadthaus soll doppelt so teuer werden wie ursprünglich geplant? Nein, diese vom ehemaligen BMA-Fraktionsvorsitzenden Matthias Bußmann in einem WDR-Interview aufgestellte Behauptung sei „schlicht falsch“, sagt der Leiter des Zentralen Gebäudemanagements der Stadt, Florian Schmeing.

Ahlen„Jeden Tag kursieren neue Zahlen“, stellt Florian Schmeing fest. Und der Leiter des Zentralen Gebäudemanagements (ZGM) der Stadt verhehlt nicht, dass es ihn ärgert, wenn ungeprüft falsche Zahlen in die Welt gesetzt werden. So wie vor einer Woche in einem Fernsehbeitrag des WDR-Studios Münster, in dem es hieß, der Neubau des Ahlener Stadthauses werde „doppelt so viel“ kosten wie ursprünglich geplant, nämlich „44 statt 21 Millionen Euro“. Der WDR berief sich auf Aussagen des zu diesem Zeitpunkt noch amtierenden BMA-Fraktionsvorsitzenden Matthias Bußmann, der unmittelbar im Anschluss an den Interviewtermin am Vormittag den Verzicht auf sein Ratsmandat öffentlich gemacht hatte. Bußmann wörtlich in der „Lokalzeit“: „Von uns sind 21,4 Millionen dem Bürgermeister ins Aufgabenheft geschrieben worden mit dem Ratsbeschluss aus 2019, dafür haben wir ihm eine Carte Blanche erteilt. Die hat er schamlos ausgenutzt, um die Kosten fast zu verdoppeln.“ Stimmt das? Unsere Zeitung bat Dr. Alexander Berger um Stellungnahme.

„ »Wir haben immer offen und transparent den jeweiligen Planungsstand gegenüber dem Rat kommuniziert.« “ Bürgermeister Dr. Alexander Berger

„Einen Freibrief haben wir nie erteilt bekommen“, erklärt Berger im Gespräch mit der Redaktion, so habe die Verwaltung den Auftrag des Rates zum Bau eines neuen Stadthauses nicht verstanden und insofern auch nichts ausgenutzt. Berger betont: „Wir haben immer offen und transparent den jeweiligen Planungsstand gegenüber dem Rat kommuniziert.“

Der Reihe nach: Im Ratsbeschluss zur Umsetzung von Plan B (Abriss der Bestandsgebäude Rathaus und Stadthalle und Neubau von Stadthaus und Bürgerforum) vom 4. Juli 2019 heißt es unter Punkt 5: „Der Rat beschließt, die notwendigen Finanzmittel unter Berücksichtigung eventueller Fördermittel zur Verfügung zu stellen.“ Eine konkrete Summe wird nicht genannt und auch keine Kostenobergrenze definiert. Zugrunde lag dem Beschluss aber die seinerzeitige Kostenrahmenschätzung der Firma Assmann für das Gesamtprojekt „Bürgercampus“, in der der Neubau des Stadthauses mit 32,4 Millionen Euro brutto angesetzt wurde. Wie Florian Schme­ing ausführt, „inklusive anteiliger Kosten für Außenanlagen, Nebenkosten, anteiliger Preissteigerungen, anteiliger Rückbaukosten, Risikorückstellung etc.“.

21,4 Millionen reine Baukosten – netto

Die jetzt von der BMA und den Grünen ins Feld geführte Summe von 21,4 Millionen Euro sei im Projektsteuerungsvertrag zwischen der Stadt und Assmann als Obergrenze für die reinen Baukosten des Stadthauses genannt, bestätigt der ZGM-Chef den Betrag, der aber erstens netto, ohne Umsatzsteuer, ausgewiesen sei und zweitens Kosten für die Außenanlagen, anteilige Rückbaukosten und Risikorückstellung nicht enthalte. Diese Summe mit dem jetzt ermittelten Bruttokostenrahmen für die Gesamtprojektkosten in Höhe von 44 Millionen Euro zu vergleichen, sei „schlicht falsch“, so Schmeing. Insofern könne auch von einer Verdoppelung der Kosten keine Rede sein. Bei der Betrachtung müsse immer von der gleichen Größe ausgegangen werden, dies seien in allen Beschlussvorlagen die Gesamtprojektkosten gewesen.

Ein Jahr Verzögerung durch Bürgerentscheid

Zur Begründung für die eingetretene Kostensteigerung, die er nicht in Abrede stellt, führt der Bürgermeister zunächst den Faktor Zeit an. Die in der Kostenrahmenschätzung von Assmann aus April 2019 einkalkulierten Preissteigerungen basierten nach seinen Worten auf der Annahme eines Projektbeginns im Juli desselben Jahres. Berger: „Wir sind nach dem Ratsbeschluss davon ausgegangen, wir können jetzt loslegen. Aber dann kam das Bürgerbegehren.“ Daraufhin sei auf der Planungsseite „fast alles eingefroren“ worden, „was uns kostenmäßig hätte auf die Füße fallen können“. Das Bürgerbegehren und der darauf folgende Bürgerentscheid im März 2020 hätten letztlich zu ei­ner „Verzögerung von über ei­nem Jahr“ geführt, die sich auch finanziell ausgewirkt habe. (Weiterer Bericht folgt.)