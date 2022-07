Zahnarzt zurück im Dorf

Zehn Jahre klaffte die zahnärztliche Versorgungslücke in Dolberg. Künftig kreist der Bohrer wieder an der Bummelke. Das Zahnarzt-Team aus Ahlen richtet sich an alter Adresse neu ein.

Fürs Baustellenbild tauschen sie das Zahnarztbesteck mit Schüppe und Besen: Dr. Markus Bockeloh, Dr. Christian Welz und Martin Schoster (v.l.) inspizieren am Mittwochmittag die neue Außenstelle an der Bummelke in Dolberg.

Zahnfüllung raus? Künftig kein zwingender Grund mehr für Wege raus aus dem Dorf. Das Zahnarzt-Team Ahlen schließt ab Oktober eine Lücke, die seit zehn Jahren in der medizinischen Versorgung Dolbergs klafft. Die Adresse rund um die Zahngesundheit bleibt – was für ein Zufall – die alte. Wieder kreist der Bohrer an der Bummelke. Nur eine Etage tiefer in den Räumen der Sparkassenfiliale, die seit dem Frühjahr raus ist.