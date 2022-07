Zauberhaftes Bergfest mit Magie und Maggi

Foto:

Zweite Woche: Das Programm der Mammutspiele an Tag sechs:,Bus: Linie 1 (Vorhelm) 9.20 Uhr ab Augustin-Wibbelt-Schule, Linie 2a (Dolberg) 9.10 Uhr ab Alleestraße, Linie 2b (Ahlener Süden und Dolberg) 9.55 Uhr ab Am Röteringshof, Linie 3 (Ost-West) 9.20 Uhr ab Kindergarten Rottmannstraße (alle weiteren Haltestellen unter mammutspiele.de). ,Vormittag: 8 Uhr – die Aufweckmammuts öffnen die Pforten in der TMG, 9.30 Uhr – Verkauf der erstlichen Ferienpässe und Essensmarken, 10 Uhr – Treffen in den Kontinenten, 10.30 – Aufwärmprogramm, 11 Uhr – Inselball, Vorrunde Kubb-Wettbewerb, Speed-Turnier, Tagesmenü: Cannelloni mit Bolognesesoße oder fruchtiger Tomatensauce und grünem Salat,Nachmittag: 14 Uhr – Finalrunde Kubb-Wettbewerb, Minispiel-Turnier, Halli-Galli, 16 Uhr – Tagesabschluss mit Siegerehrungen, 17 Uhr – die Tore des Ferienspiels schließen sich.