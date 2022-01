ZDF beleuchtet 52 Jahre alten Fall

In der 37. Sendung von „Aktenzeichen XY . . . ungelöst“ stellt Eduard Zimmermann am 4. Juni 1971 den Mordfall Irmhild Stibbe vor. Der entscheidende Durchbruch gelingt dann im Herbst 1972, wie der Journalist und Autor Ralf Döbele in seinem Rückblick erläutert.

Foto: ZDF