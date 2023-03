Zeche zieht Energie aus der Sonne

Einst kam an dieser so stadtprägenden Adresse die Energie über den Kraftakt Kohleabbau aus der Tiefe, künftig soll sie spielend leicht aus heiterem Himmel gewonnen werden. In Ahlen wirft ein weiteres Solarpark-Großprojekt seine Schatten voraus. Diesmal wollen die Stadtwerke Ahlen und die RAG Montan Immobilien aus Essen gemeinsam nach der Sonne greifen. Mit der ehemaligen Gleisharfe scheint ein geeignetes Areal gefunden, auf dem es seit der Schließung der Zeche Westfalen grünt.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet