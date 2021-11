Zeichen gegen das Vergessen

Mit einer Kranzniederlegung am Mahnmal „Fingerzeig der Geschichte“ in der Klosterstraße gedachte die Stadt Ahlen am Dienstagabend der Opfer der Judenverfolgung durch die Nationalsozialisten. Eine beeindruckende Rede hielt Dr. Hans Gummersbach.

Bürgermeister Dr. Alexander Berger hat sichtbare Zeichen im Kampf ge­gen den um sich greifenden Antisemitismus gefordert. In seiner Rede am Dienstagabend aus Anlass des 83. Jahrestags der Reichspo­gromnacht 1938 griff Berger die Idee seines Amtsvorgängers Benedikt Ruhmöller auf, der seinerzeit mit der Umbenennung von Straßen mit belasteten Namensgebern an einem Bürgerentscheid gescheitert war.

Der Vorschlag, alternativ erläuternde Zusatzschilder anzubringen, mit Informationen über die Verstrickung der Namensgeber in das NS-System, sei jedoch wenig beachtet worden. „Ich halte die Zeit für gekommen, diese kluge Idee wieder aufzugreifen und damit sichtbar einen Beitrag zur Aufklärung und Erinnerungskultur zu leisten“, führte Berger aus. Damit könne die Stadtgesellschaft ein Zeichen setzen gegen das „sich schleichend einnistende Vergessen“, das mehr bedeute „als jeder flüchtige Appell, mehr als jeder solidarische Wink“. Dadurch fände die Gesellschaft ihre Sprache wieder und „wir gäben jenen eine laut vernehmbare Antwort, die darauf warten, dass wir unsere Verantwortung erklären“.

Digitaler Stadtrundgang auf den Spuren jüdischen Lebens

Zugleich lobte der Bürgermeister den Beitrag von Schülerinnen und Schülern des Bischöflichen Gymnasiums St. Michael, die in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule eine digitale Erinnerung an Zeugnisse jüdischen Lebens und seiner Vernichtung durch die Nationalsozialisten geschaffen hätten.

Der digitale Stadtrundgang, dessen Entwicklung noch der inzwischen pensionierte Johannes Epke unterstützte, ist abrufbar über die App „Biparcours“. Unter Leitung von Judith Ross stellten die Beteiligten den Anwesenden die App vor.

Zahlreiche Bürger nahmen an der Gedenkfeier zum 9. November auf der Klosterstraße teil. Foto: Peter Harke

Für die eigentliche Ansprache hatte das veranstaltende „Forum Brüderlichkeit“ Dr. Hans Gummersbach gewonnen, der die Geschichte der jüdischen Gemeinde und ihren schicksalhaften Weges in der Zeit des Nationalsozialismus in seinem Buch „Der weg nach Auschwitz begann auch in Ahlen“ aufgearbeitet hatte.

Gummersbach erinnerte an die Einweihung des Mahnmals „Fingerzeig der Geschichte“ vor der ehemaligen jüdischen Schule in der Klosterstraße, zu der 1985 Holocaust-Überlebende auf Einladung des damaligen Bürgermeisters Horst Jaunich aus der ganzen Welt gekommen waren – darunter auch Imo Moszokwicz, späterer Ehrenbürger. Niemand dieser Zeitzeugen lebe noch.

In seinem Schlusswort erinnerte Berger an Ruth Frankenthal, die am 22. Dezember 2020 verstorben ist. Die frühere Vorsitzende der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Münster, die an zahlreichen Gedenkfeiern zum 9. November in Ahlen teilgenommen hat, fehle der Stadt, so der Bürgermeister.