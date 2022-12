Zelt und „Pier“ füllen Rest-Advent

Weihnachtsstimmung am und im Seecontainer. Das geht auch noch nach der Weihnachtsmarktzeit, denn das „Pier 59“ zieht von der Weststraße in die gute Stube um. Dort gesellt sich auch ein Zelt hinzu, dessen Aufbau – hier ein Archivbild – sich jedoch am Donnerstag verzögerte.

Der fliegende Wechsel auf dem Marktplatz ist wörtlich zu nehmen. Denn das „Pier 59“, das sich während des Weihnachtsmarkts vor „Promedia“ an der Weststraße als stimmungsvoller Magnet empfohlen hat, zieht um in die gute Stube – am Haken eines großen Lastenkrans. Und der umgebaute Seecontainer bleibt dort nicht allein.

Auf der Fläche zwischen Mittelzunge und St.-Bartholomäus-Kirche wird auch wieder ein großes Festzelt aufgebaut – für drei Jahresendspurt-Partys, bei denen erneut Festwirt Strohbücker in Zusammenarbeit mit „Mobilsound“ den Hut aufhat. Plakate in vielen Geschäften werben bereits seit Tagen für das Dreifachevent. Am 17. Dezember heißt es „Back to the 90s“ ab 20 Uhr (Abendkasse 10 Euro), am 23. Dezember „Coming home for Christmas“ ab 21 Uhr (Abendkasse 10 Euro) und am 31. Dezember „New Year“ ab 20 Uhr (Vorverkauf 15 Euro, Abendkasse 17 Euro), jeweils unter musikalischer Regie von Discjockey Toby.

Anziehungspunkte wie geplant am Start

Eigentlich sollten Zeltaufbau und Kranaktion bereits bis Donnerstagmittag über die Bühne gehen, aber der Abbau der Weihnachtshütten hatte am Vortag doch mehr Zeit in Anspruch genommen, so dass noch Restarbeiten notwendig waren. Aber der Verzug bedeutet keinesfalls Verschiebung. Die Anziehungspunkte sind wie geplant am Start, heißt es von Seiten des Stadtmarketings, das die „Bespielung“ für die kommenden Advents- und Weihnachtstage begrüßt, aber – wie beschrieben – nicht als Veranstalter auftritt.

Das „Pier 59“ öffnet bereits an diesem Freitag (16. Dezember) um 17 Uhr und darf ebenso wie Samstag (17. Dezember) bis Mitternacht ausschenken. Am 23. Dezember (Freitag) wird‘s erfahrungsgemäß voll im historischen Stadtkern. Dann geht‘s bei uns sogar bis 1 Uhr“, kündigt Mitorganisator Philipp Bake gegenüber unserer Zeitung an. „Wir werden auf jeden Fall dafür sorgen, dass noch weihnachtliche Stimmung erhalten bleibt in der Innenstadt.“ Warm ums Herz wird es den Ahlenern und ihren Gästen dann nicht nur durch Heißgetränke, sondern auch durch die Feuerschalen, die das Team rund um die Lounge-Sitzgelegenheiten aufbaut. Dass der Standort vor „Promedia“ erst ins Spiel kam, weil auf dem „Advent“ wenige Meter weiter kein adäquater Platz mehr frei war, sieht Bake übrigens als glückliche Fügung. Denn so sei gleich an mehreren Stellen etwas los gewesen und die Besucherströme hätten sich besser verteilen können. Anders als in vielen anderen Städten, wo entspanntes Bestellen eher die Ausnahme sei.