Eine Woche nach dem Überfall auf einen Rentner an der Kampstraße gibt es noch keine Spur vom Täter. Die Polizei hat einen ersten Hinweis bekommen, sucht aber weitere Zeugen.

Durch den Briefschlitz in der Haustür hatten Passanten den 71-jährigen Ahlener nach dem brutalen Überfall zufällig entdeckt.

Nach dem brutalen Raubüberfall auf einen 71-jährigen Ahlener am Mittwoch vergangener Woche an der Kampstraße ist der unbekannte Täter weiter flüchtig. Es sei bisher dazu ein Zeugenhinweis eingegangen, teilte Polizeisprecherin Leonie Lagrange auf Anfrage mit, wollte sich mit Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen aber zu Einzelheiten nicht äußern.

MEHR ZUM THEMA Brutaler Raubüberfall in der Ahlener Innenstadt 71-Jähriger wurde gefesselt und geknebelt

Die Eingangstür des Einfamilienhauses, in dem sich das Geschehen abgespielt hat, ist nach wie vor versiegelt, um eventuell noch weitere Spuren am Tatort sichern zu können.

Senior überrascht offenbar Einbrecher

Der Geschädigte hatte am Mittwochnachmittag zwischen 15 und 17 Uhr das zurzeit unbewohnte Haus seiner Schwester betreten, um dort nach dem Rechten zu sehen. Offenbar überraschte er einen Einbrecher, der sich möglicherweise schon über einen längeren Zeitraum in der Örtlichkeit aufgehalten haben könnte, wie die Polizei vermutet.

Der Unbekannte bedrohte den 71-Jährigen mit einer Pistole und schlug ihn gegen den Kopf. Anschließend fesselte und knebelte er den Rentner, raubte dessen Geldbörse und einen Schlüsselbund und flüchtete vermutlich über den Hinterhof und den angrenzenden Stadtpark. Dabei könnte er von Spaziergängern gesehen worden sein.

Polizei bittet weiterhin um Hinweise

Der Flüchtige war der Beschreibung nach 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß und dunkelhaarig. Die Polizei bittet noch einmal Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem möglichen Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 02382-965-0 oder per Mail zu melden.

Das Opfer war erst Stunden nach dem Überfall zufällig entdeckt worden, als gegen 18.10 Uhr zwei junge Männer an dem Haus vorbeikamen und Hilferufe hörten. Durch die verglaste Haustür und den Briefkastenschlitz sahen sie eine am Boden liegende Person, mit einem Stofflappen im Mund und einer blutenden Wunde am Kopf. Die Zeugen alarmierten die Polizei. Der Rettungsdienst der Feuerwehr brachte den Verletzten, der noch gehfähig war, ins Krankenhaus.