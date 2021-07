Zeugnisse für 24 neue Pflegekräfte

In 5200 Ausbildungsstunden in verschiedenen Einrichtungen erhielten sie ihr berufliches Rüstzeug. 24 junge Frauen und Männer freuen sich jetzt über den erfolgreichen Abschluss als Kranken- und Gesundheitspflegerinnen und -pfleger.

Insgesamt 24 Absolventinnen und Absolventen der Zentralen Krankenpflegeschule am St.-Franziskus-Hospital nahmen ihr Examenszeugnis entgegen. Die Zeugnisübergabe mit anschließender Feier fand im Foyer der Zentralen Krankenpflegeschule statt und wurde im kleinen Kreis unter Berücksichtigung der Coronaschutzmaßnahmen durchgeführt. Dieser Abschluss stand unter dem Motto „Das Leben ist eine große Leinwand – bemale sie so bunt du kannst“.

Die dreijährige Ausbildung der Absolventinnen und Absolventen verlief in den letzten Ausbildungsmonaten bedingt durch die Pandemie anders als gewöhnlich. Die theoretische Ausbildung fand in einer Kombination von Präsenz- und Onlineunterricht statt. Die eigens von der Zentralen Krankenpflegeschule entwickelte Onlineplattform bietet ein digitales Lehr- und Austauschforum, welches optimal von Schülern und Lehrern genutzt wurde und wird. Im Bereich der praktischen Ausbildung in den verschiedenen Praxisfeldern standen die Schülerinnen und Schüler in der Covid-19-Zeit vor großen Herausforderungen, in denen Flexibilität, Engagement und Kooperationsbereitschaft gefragt waren. Nun haben sie ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen.

Geistlicher Segen

Den geistlichen Segen gab es von Krankenhausseelsorgerin Katrin Naechster. Sie wünschte, dass die Absolventen in Kraft, Liebe und Besonnenheit ins Leben starten. Sie sollen weiter ein Segen für die ihnen anvertrauten Menschen sein.

Bewegende Worte sprach in der anschließenden Feierstunde Schulleiter Michael Berchtold: „Sie haben Ihre Ausbildung unter ganz besonderen Bedingungen absolviert, die wir so alle bis jetzt noch nicht erlebt haben. Vor allem in der praktischen Ausbildung haben Sie außergewöhnlichen Einsatz geleistet. Für Ihre Zukunft wünsche ich Ihnen ganz viel Kraft und Erfolg!“

Krise als Chance

Klassenlehrerin Anne Solbach freute sich über die Feier: „Es ist schön, dass wir uns wenigstens im kleinen Rahmen persönlich voneinander verabschieden können. Sie haben die Krise als Chance genutzt und ihr Examen bestanden.“ Weiter wünschte sie den frisch Examinierten, dass sie sich neuen Herausforderungen stellen, interessante Menschen kennenlernen und dabei vielfältige Erfahrungen machen können.

Innerhalb von drei Jahren hatten die frisch examinierten Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und -krankenpfleger ihr berufliches Rüstzeug in 5200 Ausbildungsstunden im St.-Franziskus-Hospital, im Haus St. Vincenz am Stadtpark und weiteren Einrichtungen erworben. Fachlich begleitet wurden sie von Klassenlehrer Klaus Ophaus und den jeweiligen Fachlehrkräften.

Namen

Mirjeta Ademaj, Anastasia Alexen, Marvin Cox Alex-Rohde, Anita Besgans, Joy Böttcher, Alexandra Holterhoff, Özlem Keles, Alina Marie Kohlstedde, Oliver Koitka, Yasemin Kus, Timo Liebe, Sebastian Markus Nienkemper, Merve Oruc, Larissa Pichler, Madeleine Ranft, Jessica Range, Sven Rauschning, Zeynep-Nur Sen, Tim Smykalla, Ann-Christin Sommer, Mizgin Tunc, Ronja Ulrich, Pia Charlotte von Rotteck, Sebastian Wittenbrink