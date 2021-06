Ziel ist Klimaneutralität

Was alles in kurzer Zeit machbar sei, zeige die Entwicklung bei der Photovoltaik, sagt Stadtwerkechef Dr. Alfred Kruse. Er forderte zu einem Umstieg auf regenerative Energieträger auf.

Nein, in die Sackgasse soll der „Ahlener Weg 2030“, den die Stadt und die Stadtwerke bei der Ausrichtung ihrer Klimaschutzstrategie gehen, nicht führen. Am Montag stellten Bürgermeister Dr. Alexander Berger, die Klimaschutzbeauftragte Klaudia Froede und Stadtwerkegeschäftsführer Dr. Alfred Kruse in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz und Mobilität ihre Überlegungen zum Thema Klimaneutralität vor.

Wie ambitioniert das Ziel ist, die Neutralität wie von Berger angestrebt schon bis 2030 zu erreichen, verdeutliche Klaudia Froede an der lokalen Treibhausbilanz. Danach emittiert jeder Ahlener pro Jahr 7,8 Tonnen (2018), 2030 sollen es aber nur noch zwei sein, also 75 Prozent weniger.

Klaudia Froede: „Der Handlungsdruck ist ungemein groß.“ Er fordere schnelle und umfassende Maßnahmen. Konkret bedeute das, alle technisch vermeidbaren Treibhausgasemissionen so weit wie möglich zu vermeiden und die unvermeidlichen zu kompensieren.

Fachbüro unterstützt

Dazu wollen Stadt und Stadtwerke eine Gesamtstrategie unter Zuhilfenahme eines Fachbüros erarbeiten. Flankierend schlug die Klimaschutzbeauftragte die Bildung einer interfraktionellen Arbeitsgruppe vor, die die Ausarbeitung begleiten soll. Ressourcenschonender Umgang mit Energie heißt für Klaudia Froede auch: „Wir sollten so wenig Energie wie möglich verbrauchen.“

Auch Dr. Alfred Kruse forderte zu einem Umstieg auf regenerative Energieträger auf. Der Stadtwerkechef zeigte sich in der Sitzung überzeugt davon, dass fossile Energie wie Öl und Erdgas schrittweise durch Methan, Wasserstoff oder synthetische Stoffe ersetzt werden könnten. Das erfordere allerdings erhebliche Investitionen in die Netze, so Kruse, denn durch ein Erdgasnetz ließe sich nicht ohne Weiteres auch Wasserstoff leiten. Das Beispiel Photovoltaik zeige, was in vergleichsweisen kurzen Zeiträumen machbar sei.

Dr. Alexander Berger betonte die Notwendigkeit, die Stadtwerke als „starken Partner“ mit ins Boot zu holen.

Kritik kam aus den Reihen der SPD, weil die CDU mit ihren Bündnispartnern BMA und FDP einen Klimaschutzplan im Rahmen der jüngsten Haushaltsberatungen noch abgelehnt hatte.