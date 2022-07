Zirkuskunst gepaart mit Comedy

Die zweite Runde von „Tralla City“ setzt am Freitag (22. Juli) eine Programmtradition fort: Die Gäste können einmal mehr Zirkuskunst erleben. Dabei sind gleich zwei Künstler mit dabei.

„Tralla City“ geht am Freitag weiter

Wer als treuer Besucher der „Tralla City“-Veranstaltungen das Programm der vergangenen Jahre verfolgt hat, weiß: „Tralla City“ ohne eine hochwertige zirzensische Darbietung ist nicht vorstellbar. Ganz im Sinne der Programmtradition verspricht nun also der zweite „Tralla City“-Termin am Freitag (22. Juli) am Bürgerzen­trum Schuhfabrik nichts anderes.

Dieses Mal verwandelt sich der öffentliche Parkplatz hinter dem Bürgerzentrum Schuhfabrik laut der Ankündigung in eine Spielfläche für gleich zwei spannende Künstler: Comedy-Street-Performer El Goma verwandelt in seiner „Atari Show“ (ab 21 Uhr) alltägliche Situationen in unausweichlich lustige Komödien. Atemberaubende Artistik und zeitgenössische Jonglage auf höchstem Niveau treffen auf physische Comedy, gepfeffert mit einer gehörigen und fast schon genialen Improvisation.

Schlappseil-Akrobatik mit Humor

Nicht wesentlich unspektakulärer geht es mit der Varietékünstlerin Thamar Hampe weiter, die als „Rope Theatre“ regelmäßig große Zuschauerscharen begeistert und in ihrer Schlappseil-Nummer „The Boxer“ in die Rolle einer Boxerin schlüpft. Tänzelnd, auch mal ächzend bewegt sich die Boxerin auf dem Schlappseil ihrem finalen Kampf entgegen. „Tralla City“-Besucherinnen und -Besucher dürfen sich auf einen Akt voller akrobatischer Virtuosität, zartem Humor und Anmut freuen, verspricht die Schuhfabrik in der Pressemitteilung.

Und ganz im Sinne der „Tralla City“-Tradition verwandelt sich die Parkplatzfläche am Bürgerzentrum ab 19 Uhr in eine Picknicklandschaft für die „Weiße Tafel“. Neben selbst gepackten Körben sorgt der Getränkestand des Bürgerzentrums für kühle Getränke. Auf wunderbar träumerische Musik können sich die Gäste ebenfalls freuen: Singer-Songwriterin Hannah Melea sorgt für das atmosphärische Gesamtpaket vor und nach der artistischen Show.