Vom Kneipenkarneval übers Konzert bis hin zum Public Viewing reichte das Veranstaltungsspektrum in der einstigen „Domschänke“ am Marktplatz. So hat Wirtin Gaby Klumpp stets alle Generationen in ihrer „Zisterne“ zusammengebracht. Jetzt wird sie 66 – und macht Schluss.

Foto: Christian Wolff (2) / Martin Feldhaus