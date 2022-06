Passend zur Awo-Aktionswoche „Demokratie fördern“ sind rund 20 Mitglieder der beiden Awo-Ortsvereine Ahlen und Hamm-Heessen nun kräftig in die Pedale getreten und haben gemeinsam einige Kilometer zurückgelegt. Das sportliche Event hatte vor allem das Ziel, die beiden Ortsvereine näher zusammenzubringen.

Im Rahmen der Awo-Aktionswoche machte die Awo bundesweit auf die Bedeutung des Ehrenamts aufmerksam, um noch mehr Menschen dafür zu begeistern. Auch die Awo Ruhr-Lippe-Ems beteiligte sich an der Aktion und präsentierte vergangene Woche zahlreiche Veranstaltungen, die von den Einrichtungen und Gliederungen auf die Beine gestellt wurden.

Erst einmal besser kennenlernen

Die gemeinsame Radtour der Ortsvereine Ahlen und Hamm-Heessen war eine davon. „Es geht bei der Tour vor allem darum, dass sich die Mitglieder untereinander noch besser kennenlernen und die beiden einzelnen Vereine zu einer Gemeinschaft zusammenwachsen“, sagte Manuela Esper, Vorsitzende des Ortsvereins Ahlen. „Solche gemeinsamen Aktionen wollen wir in Zukunft öfter planen“, bekräftigte Vorstandsmitglied Burkhard Knepper, der die Radtour organisiert hatte.

Der Ortsverein Ahlen startete an der Stadthalle und radelte von dort aus zum Schloss Oberwerries in Hamm, wo die Mitglieder aus Heessen schon mit ihren Rädern warteten. Gemeinsam ging es dann weiter zum Schloss Heessen, durch den Heessener Wald, vorbei an der Waldbühne und für eine Verschnaufpause zum Alten Forsthaus Ahlen, wo weitere Mitglieder dazustießen.

Nach rund 26 zurückgelegten Fahrradkilometern und vielen netten Gesprächen waren sich die Mitglieder einig: „Unsere Ortsvereine sollten öfter zusammenkommen.“