Zu frostig fürs frische Betonfundament

In den vergangenen Tagen war der große Kletterturm neben die Polynesischen Riesenameisen gesetzt worden. Ihm fehlen jetzt noch die große Röhren- und Kleinrutsche. Ebenso die Rieseneier, die in luftiger Höhe durchklettert werden können. Bis zu vier Meter hohe Mikadostäbe werden darüber hinaus am Boden kindliche Fantasien anregen, einen Ameisenhaufen mit überdimensioniertem Geäst zu erklimmen.

Die Spielgeräte stehen, für die letzten Betonarbeiten reichten die Temperaturen nicht mehr. Die Monteure von „Zimmer.Obst“ aus Brandenburg verabschiedeten sich am Mittwoch mit der Ankündigung aus dem Ahlener Stadtpark, Anfang des neuen Jahres weiterzumachen. Bis dahin steht die neue Spiellandschaft hinter Absperrgittern.

Die Tampenschaukel steht neben Kletterturm und Riesenameisen. Foto: Ulrich Gösmann

Neu ist auch die Tampenschaukel in unmittelbarer Nachbarschaft, auf der ein 2,50 Meter langes Tau zur Sitzfläche wird. Abseits der Spiellandschaft sprießen jetzt auch hinter der „Büdchenliebe“ gigantische Grashalme für die neue Großschaukel aus dem Boden. Fürs Betonfundament war‘s am vorerst letzten Einsatztag allerdings zu frostig.