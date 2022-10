Zu Gast beim Fischkopf-Millionär

Tungeneset in Senja in Norwegen: Hier dominieren schroffe Felsen das Bild. Am 24. Oktober nehmen Petra und Gerhard Zwerger-Schoner das Ahlener Publikum mit in die wilden Regionen des Nordens.

Einfach alles hinter sich lassen, losreisen, durchatmen und die große Freiheit spüren. Mit ihrem eigens für den langen Trip adaptierten Camper, ihrer „rollenden Almhütte“, machen sich die bekannten Reisefotografen und Filmemacher Petra und Gerhard Zwerger-Schoner auf, die riesige Polarregion unseres Kontinents zu erkunden.

Und das Ahlener Publikum kann am Montag (24. Oktober) ab 19.30 Uhr in der Stadthalle mitfahren. „Europas hoher Norden“ lautet der Titel der Multivisionsveranstaltung, die den Auftakt bildet zur Saison 2022/23 der beliebten Reihe der Ahlener Zeitung.

Atemberaubende Landschaften

Während ihrer langen Reise durchqueren Petra und Gerhard Zwerger-Schoner atemberaubende Landschaften, und begeben sich auf eine besondere Suche. Was braucht es, um in unserer hoch technisierten Gesellschaft wahre Zufriedenheit zu finden? Fündig werden Petra und Gerhard in den dünn besiedelten Gebieten der nördlichen Polarregion. „Dort, wo die Menschen in einer Balance zwischen den Errungenschaften des 21. Jahrhunderts und einer tiefen Verbindung mit der Natur leben, haben wir die leuchtendsten Augen gesehen“, berichten die Weltenbummler.

Auge in Auge mit einem Husky in Schweden Foto: Zwerger-Schoner

Unterwegs leben die beiden in Finnland bei Iisaki dem Sami-Nomaden, sind in Schweden zu Gast bei Lotti, der Huskyzüchterin, treffen in Norwegen Erling, den „Fischkopf-Millionär“ und staunen über Eric, den bekanntesten Mechaniker Islands, der als erster Mensch mit einem Geländefahrzeug zum Südpol gefahren ist.

Auf ihrer Suche nach neuen Horizonten, Abenteuern und natürlich großartigen Bildern, begegnen sie Aussteigern und Abenteurern, sitzen am Lagerfeuer, steigen auf Berge, wandern durch Täler und entlang unberührter Küsten. Sie wärmen sich in der Morgensonne am dampfenden Fluss, liegen rücklings im Gras, lassen sich von farbigem Herbstlaub berieseln – und von frischem Schnee, berauscht vom Tanz der mystischen Nordlichter am Nachthimmel. Und sie spüren, sie haben in die stabilste Währung investiert, die es gibt: das eigene Glück.

Skulpturen aus Eis und Schnee in Lappland Foto: Zwerger-Schoner

Die Karten kosten im Vorverkauf 11,50 Euro, an der Abendkasse 13,50 Euro. Lediglich der „Terra“-Vortrag von Michael Martin kostet 18,50 Euro im Vorverkauf und 22,50 Euro an der Abendkasse. Mit dem Abo für alle sechs Veranstaltungen kann zum Vorzugspreis von 56 Euro gegenüber dem Normalpreis von 76 Euro richtig Geld gespart werden.

Programm 2022/23 Foto: 24. Oktober (Montag): „Europas Hoher Norden“ mit Petra und Gerhard Zwerger-Schoner,23. November (Mittwoch): „Terra – Gesichter der Erde“ mit Michael Martin, 7. Dezember (Mittwoch): „Namibia, Botswana – Wildnis Afrika“ mit Thomas Sbampato, 24. Januar (Dienstag): „Zu Fuß von Cornwall nach Schottland“ mit Marcus Haid,23. Februar (Donnerstag): „Das große Vulkan- Abenteuer“ mit Dr. Heiko Beyer,15. März (Mittwoch): „Portugal – Land der Seefahrer und Entdecker“ mit Michael Murza,(Beginn jeweils um 19.30 Uhr) ...

Karten sind im Vorverkauf bei der Stadthalle, Telefon 20 00, erhältlich. Wer Tickets zu einem Mindestwert von 29 Euro bestellt, kann sich diese mit der Post kostenfrei nach Hause schicken lassen. Weitere Vorverkaufsstelle ist das Reisebüro Dr. Pieper. Es gilt die jeweils aktuelle Coronaschutzverordnung.