Zu wenig Herzpatienten kennen das Angebot

In der Jahreshauptversammlung der Ambulanten Koronarsportgemeinschaft Ahlen zeigte sich deren Vorsitzende Petra Krüger jetzt erleichtert, dass die Übungsabende in den vergangenen Monaten nach den pandemiebedingten Pausen wieder regelmäßig stattfinden konnten. Die Mitglieder sprachen sich dafür aus, die Übungsabende zukünftig auch in den Ferien durchzuführen.

„Wir haben zurzeit 76 Mitglieder“, berichtete Petra Krüger, dass der der Herzsportverein trotz der Pandemielage keinen bedeutenden Schwund habe verkraften müssen. Bisher konnten aufgrund der Sporthallenschließungen in den Ferien keine Übungsabende stattfinden, nach Änderung dieser Regelung durch die Stadt haben die Mitglieder beschlossen, dieses Angebot zu nutzen und erst einmal probeweise die kommenden Ferienzeiten für Trainingszeiten in der Don-Bosco-Sporthalle zu nutzen. Trotzdem sollen die Radtouren in den Sommerferien weiterhin stattfinden. Neu ist ein monatlicher gemütlicher Abend der Herzsportler. Dieser findet an jedem ersten Donnerstag im Monat ab 18 Uhr im Bürgerzentrum statt.

Training am Montag

Im Rahmen der Versammlung kam auch zur Sprache, dass nicht allen Herzpatienten bekannt ist, dass es Herzsport in Ahlen gibt. Daher will die Koronarsportgemeinschaft Konzepte entwickeln, um ihren Bekanntheitsgrad zu steigern. Das soll unter anderem durch einen Flyer geschehen. Herzpatientinnen und -patienten, die sich dem Verein anschließen möchten, können sich zu den Trainingszeiten Montagabends ab 19.30 Uhr (bis zum 6. Januar) in der Sporthalle der Mammutschule und danach wieder in der Sporthalle der Don-Bosco-Schule melden. Alternativ steht Günter Wißmann unter Telefon 28 24 zur Verfügung, Interessierte können sich auch per Mail an koronarsport.ahlen@gmail.com melden.

Zum Abschluss appellierte der begleitende Arzt Dr. Raimund Balmes an die Mitglieder, sich auch außerhalb der Übungsabende mindestens 30 Minuten täglich sportlich zu betätigen: „Tut was für euch, denkt an eure Gesundheit.“