Mit einer Ausstellung beginnt in der Schuhfabrik in diesem Jahr das Fest zum Internationalen Frauentag. Anschließend gibt's World Music zum Tanzen.

Dr. Simone Neumann-Salva zeigt ihre Ausstellung „Candyfloss for Patriarchy“

Der Internationale Frauentag wird am Mittwoch (8. März) im Bürgerzentrum Schuhfabrik ab 16 Uhr mit einem großen Fest begangen. Traditionell treffen sich hier Frauen aus zahlreichen Ländern, um Solidarität miteinander zu erleben und sich in der Begegnung und der Freude gegenseitig zu unterstützen und Stärke zu geben.

Doch bevor die Frauen miteinander feiern, beginnt die Veranstaltung in diesem Jahr mit einer Ausstellungseröffnung in der „etage eins“. Dort präsentiert die Schuhfabrik Dr. Simone Neumann-Salva mit ihrer Ausstellung unter dem Titel „Candyfloss for Patriarchy“ (Zuckerwatte fürs Patriarchat). Anschließend kann ab 17 Uhr zur World Music von Djane Lisa ausgelassen getanzt werden.

Kontroverse Anforderung

Die Installation verdeutlicht, wie vielen (kontroversen) Anforderungen weibliche Menschen gerecht werden müssen. Make-up für das professionelle Aussehen, aber bloß nicht zu viel, dann wird es billig. Möchte Frau Kinder, soll sie die Karriere keinesfalls vergessen. Tritt sie für ihre Meinung ein, kämpft, argumentiert, dann gilt sie als zickig oder aggressiv. Ist sie dick, scheint sie krank. Ist sie zu dünn, dann auch, denn „echte“ Frauen haben Kurven. Hat sich die Mode geändert, dann müssen die Implantate raus und die Diät her. Ein Genug kennt die Perfektion nicht. Schönheit ist Status, ist Sichtbarkeit, ist Geld.

Für Simone Neumann-Salva ist Kunst Verteidigung und ihre Art, Verletzungen und Schmerz zu teilen, Glaubenssätze und Wahrheiten zu hinterfragen. Simone Neumann-Salva ist Künstlerin, Tänzerin und Choreografin beim Tanztheater Macasju. Unter ihrer Leitung nahm das Ensemble an europäischen Festivals teil, war mit Kurzfilmen international vertreten, wurde für den deutschen Videotanzpreis nominiert und erhielt weitere Auszeichnung. Seit 2017 liegt ihr Fokus auf der bildenden Kunst, multimedial und digital umgesetzt durch concept art, social und sci-art.