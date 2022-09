Gastronomenfamilie Wibbelt sucht externe Nachfolgelösung

Leonhard und Annette Wibbelt freuen sich auf den Ruhestand, Sohn Sven sieht seine berufliche Zukunft in Süddeutschland. Dennoch wollen sie ihr Gasthaus am Galgenberg erst dann verlassen, wenn die Nachfolge geregelt ist. Und dazu suchen sie nun aktiv nach einem Käufer.

Verkaufsanzeigen im Internet schaffen jetzt Klarheit zu den anhaltenden Gerüchten zur Zukunft des Restaurants „Haus Wibbelt“ an der Warendorfer Straße. Unsere Zeitung traf sich mit den Beteiligten am Montag zum Ortstermin am Galgenberg.