Zukunftsangst durch Austausch entgegentreten

Krisen und Krieg: Viele Menschen blicken sorgenvoll in die Zukunft der Energieversorgung. Zwei Experten der SPD, Andreas Rimkus und Bernhard Daldrup, wollen dem mit Informationen entgegentreten.

Andreas Rimkus (l.) und Bernhard Daldrup laden am 8. Dezember zum Energiegespräch ins Restaurant der Stadthalle ein

Was muss die Politik tun, was können Bürgerinnen und Bürger tun? Es sind nach wie vor die zentralen Fragen, die die Gesellschaft im Zuge der Energiekrise beschäftigen. Aktuell sind die deutschen Gasspeicher gut gefüllt, doch wie lange Krieg und Krise noch andauern werden, ist momentan nicht absehbar. Steigende Preise in allen Lebensbereichen bereiten derweil vor allem Mieterinnen und Mietern Sorgen.

Erneuerbare Energien

Mehr als genug Anlass bietet die aktuelle Situation dabei für einen Austausch mit Experten auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien. Mit Andreas Rimkus als Gast und dem heimischen Bundestagsabgeordneten Bernhard Daldrup konnte die SPD Ahlen für das „Ahlener Energiegespräch“ gleich zwei gewinnen.

Am 8. Dezember (Donnerstag) um 17.30 Uhr im Restaurant der Stadthalle werden die beiden Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion sich zu den drängenden aktuellen Fragen der Energiepolitik austauschen und für sämtliche Fragen aus dem Publikum zur Verfügung stehen. Andreas Rimkus ist Bundestagsabgeordneter für Düsseldorf, Mitglied im Ausschuss für Klimaschutz und Energie und Beauftragter für Wasserstoff seiner Fraktion. Nach einer inhaltlichen Einführung sind interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer eingeladen, mit den beiden Abgeordneten ins Gespräch zu kommen.

Teilnahmezahl begrenzt

Sebastian Richter als Vorsitzender der SPD Ahlen und Frederik Werning als sein Stellvertreter freuen sich gemeinsam mit den Referenten auf einen informativen Abend: „In der aktuellen Lage herrscht bei vielen Menschen weiterhin Zukunftsangst und Redebedarf. Dem möchten wir mit unserem Gesprächsangebot nachkommen und freuen uns auf zahlreiche interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 8. Dezember“, so die beiden Kommunalpolitiker.

Anmeldungen können an das Wahlkreisbüro Bernhard Daldrup unter Telefon 9 144 22 oder an bernhard.daldrup.ma02@bundestag.de gerichtet werden. Getränke stehen zur Verfügung, die Plätze sind begrenzt.