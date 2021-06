Zukunftsprojekt kommt in Fahrt

Für das 17,8-Millionen-Euro-Projekt Osttangente griff NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst am Donnerstagmorgen am Fuße der Ahlener Zechenhalde zum Spaten. Bis die ersten Fahrzeuge über die 4,3 Kilometer Umgehung rollen, könnte es 2026 werden...

Frühstart für einen späten Spatenstich, den NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst am Donnerstag kurz nach neun Uhr am Fuße der Zechenhalde in eine Schneise setzte, die schon seit Januar 2020 für den Baustart der Osttangente steht. Bürgermeister Dr. Alexander Berger sprach von einem Zukunfts- und Jahrzehnteprojekt, das Anwohner entlaste, Wirtschaft fördere und Verkehrswege verkürze.

„Sie haben mit Ihrem Ministerium dazu beigetragen, dass wir das realisieren können“, dankte Berger vor Landtagsabgeordneten der Region und weiteren Repräsentanten aus Politik und Verwaltung. Die unkomplizierte Förderung, hinter der die höchste Einzelzuwendung mit 10,6 Millionen Euro steht, zeige, wie gut die Verbindung nach Düsseldorf sei. Eine kleine Finanzierungslücke gebe es zwar noch. „Ich habe aber Informationen vom Kreis, dass da noch was kommt“, so Berger. Das Projekt gehe jetzt mit großem politischen Rückenwind an den Start. Für die Realisierung seien regionale Partner gefunden worden, von denen man wisse, dass sie mit vollem Herzen dabei seien. Einen besonderen Dank sprach der Bürgermeister seinen Kollegen aus, die schon seit 18 Jahren an der Realisierung arbeiteten. Allen voran Bernd Döding, der mühsame Grundstücksverhandlungen zu erfolgreichen Abschlüssen gebracht habe. Auch wenn schon viel Arbeit geleistet worden sei: „Das große Stück haben wir noch vor uns.“ Nichtsdestotrotz: „Wir freuen uns, dass solch ein Verkehrsprojekt in der heutigen Zeit überhaupt noch möglich ist.“

Bürgermeister Berger dankte Verkehrsminister Wüst. Foto:

Ein Ball, den der Minister gleich auffing. Straßenbauprojekte wie diese seien in der heutigen Zeit nicht unumstritten. Doch: „Wenn Ortsteile entlastet werden, kann das verkehrt sein? Verkehr raus, Lebensqualität rein: Was ist daran falsch?“ Das Lastenrad sei nicht die alleinige glückselige Lösung, ließ Hendrik Wüst spitz wissen, um dann als Fahrradfreund auf seine Münsterländer Wurzeln zu verweisen. Gute Mobilität sei Standortfaktor und Lebensqualität. „Mit der neuen Osttangente wird der Ortskern entlastet und aufgewertet, die ansässige Wirtschaft gefördert und die Schadstoffe gehen zurück.“

Christof Rasche, Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion, bittet zum Selfie. Foto:

Landrat Dr. Olaf Gericke sprach von einem Infrastrukturprojekt, das den ganzen Kreis stärke. Das Auto dürfe nicht verteufelt, Bus und Bahn dürften nicht verherrlicht werden. „Der gesunde Mix macht es.“

Nach offiziellen Akt aus gesprochenen Worten, symbolischem Spatenstich und einem Come together fand das Baufeld wieder zurück zur Ruhe. Im Juli sollen die eigentlichen Arbeiten mit dem Abriss verbliebener Brückenreste durchstarten. Auf einer Parallelbaustelle in Wersenähe lässt unterdessen die RAG einen 82 Meter tiefen Brunnen verfüllen. An seiner Stelle soll die neue Brücke auf stabilem Boden über die Werse führen.